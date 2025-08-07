«Я думаю, что здесь дружба»: Выяснилось, почему Леонтьев согласился выступить в России

07 августа 2025, 00:37

Директор Чигирев: Леонтьев появится на сцене «Новой волны» из-за дружбы с Крутым

Валерий Леонтьев (Фото: Instagram* @valera_leontiev)

Недавно выяснилось, что народный артист России Валерий Леонтьев вернется на сцену на фестивале «Новая волна», который состоится в Казани с 21 по 26 августа. Концертный директор исполнителя Борис Чигирев рассказал в беседе с NEWS.ru, что такое решение певец принял из-за давней дружбы с Игорем Крутым.





Ожидается, что на мероприятии Леонтьев исполнит пять композиций, среди которых «Дельтаплан», «Маргарита», «Казанова», «Зеленый свет» и «Ты меня не забывай». Это будет второе выступление Валерия Леонтьева за последние пять лет, а в столицу Татарстана артист приедет впервые за девять лет.





«Леонтьев дружит с Игорем Яковлевичем, он попросил его выступить на «Новой волне», и Леонтьев согласился», — объяснил Чигирев в разговоре с NEWS.ru.

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«Я думаю, что здесь дружба, личные отношения Валерия Яковлевича Леонтьева и Игоря Крутого. Он и на юбилей к нему приезжал в 2024 году и сейчас приезжает», — пояснил Лавров.