«Она не стриптизерша»: кем оказалась невестка Наташи Королевой и Тарзана, почему ее родители не приехали на свадьбу

Владимир Епифанцев — имя, которое вызывает бурные обсуждения в российских медиа уже не первый год. Актёр, известный своими скандальными выходками и спорными заявлениями, вновь привлёк внимание общественности. На этот раз поводом для обсуждения стали не его роли в кино, а, как ни странно, мухоморы, сбор которых законодательно запрещен. О страсти актера к грибам и подробностях скандала расскажет «Радио 1».