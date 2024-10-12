«Она не стриптизерша»: кем оказалась невестка Наташи Королевой и Тарзана, почему ее родители не приехали на свадьбу

Фото: социальные сети Анны Валынкиной
Этим летом единственный сын Наташи Королёвой и Сергея Глушко женился. Торжество состоялось в Санкт-Петербурге, а его избранницей стала 23-летняя стриптизёрша Мелисса Волынкина, родителей которой не было на свадьбе. Фанаты долгое время пытались понять причины, из-за которых близкие родственники невесты отсутствовали на празднике. «Радио 1» расскажет, почему родители девушки пропустили столь значимое мероприятие.
Свадьба Архипа Глушко21 августа состоялось долгожданное бракосочетание сына Наташи Королёвой и Сергея Глушко, Архипа, и его избранницы Анны Валынкиной, ранее известной как стриптизёрша Мелисса. Молодые люди в отношениях уже четыре года.
Певица, автор хита «Жёлтые тюльпаны», изначально выражала своё недовольство выбором Архипа, но смягчилась, когда Анна решила оставить карьеру в стриптизе и начала обучаться на визажиста.
Архип и Анна официально оформили свои отношения во Дворце бракосочетаний на Английской набережной в Санкт-Петербурге. Примечательно, что в тот же день Королёва и Глушко отпраздновали опаловую свадьбу — 21 год назад они зарегистрировали свой брак в этом же ЗАГСе.
Свадьба была пышной, однако родители Анны не присутствовали на ней. Более того, сама Анна никогда не показывала их публике и отказывалась обсуждать свою семью.
Фото: социальные сети Анны Валынкиной
Родители невестки Наташи КоролёвойСегодня родители невестки Наташи Королёвой впервые вышли на телевидение. Они проживают в небольшом городке Мыски в Кемеровской области.
Кроме того, они высказали своё мнение о семье Наташи Королёвой и молодом зяте.
«Архип — это у неё первая такая серьёзная любовь. До этого у неё были парни, увлечения. Но ничего серьёзного такого у нее никогда ни с кем не было. На свадьбу мы не поехали, потому что я был на вахте, работаю. А моя жена с трудом переносит переезды. Она практически не ездит никуда, далеко», — пояснил Алексей Валынкин в программе «Прямой эфир» канала «Россия-1».Елена Валынкина также одобрила выбор дочери, считая Архипа хорошим человеком. Однако женщина сообщила, что Наташа Королёва и её муж до сих пор не встретились с ними.
«Куда мне со своим здоровьем на свадьбу? Ни транспорта, ничего нет. Архип с дочерью приезжали к нам. Наташа Королёва с Тарзаном не приезжали. С ними по телефону контактируем», — отметила Валынкина.Гости программы были удивлены, что звёзды не помогли семье своей невестки приехаь на свадьбу.
Валынкины также не отправились на Мальдивы вместе с молодоженами, в отличие от Королёвой и Тарзана. Все взаимодействие между новоиспечёнными родственниками сводится лишь к телефонным звонкам.
«С Наташей Королёвой лично я не знаком. Мы общались чисто по телефону. Поздравляли друг друга с днем рождения, с Новым годом. Каждый день не звоним друг другу, только по праздникам. В гости она не предлагала приехать. Я думаю, мы еще встретимся в тихом семейном кругу без камер», — рассказал Валынкин.
Фото: кадр из программы «Прямой эфир»
Мнение Алексея Валынкина про работу дочкиОтец Мелиссы с любовью говорит о дочери. Он также поделился своим отношением к её профессии.
Девушка признаётся, что раньше работала в стриптиз-клубе в Москве, но оставила эту работу после встречи с сыном известных родителей.
«Анюта у меня первая любимая дочь. Любила животных, помогала ухаживать. Она умеет и стирать и приготовить. Занималась картингом, получала первые места, на коньках катается, ходила на танцы. Она сказала, что танцует на пилоне, и это не стриптиз. Если на то пошло, то стриптизерами можно назвать гимнасток, они же тоже танцуют. Для пилона надо иметь хорошую физическую подготовку. Она не показывала стриптиз. Она не стриптизерша, а танцовщица», — поделился своим мнением мужчина.Читайте также:
«Скотина такая!»: в чем Наташа Королева обвинила Тарзана и почему их гастроли закончились скандалом
«Открыла бордель, сутенерша»: кто поставил крест на карьере Варнавы и обвинил ее в разврате
«Молоденькая любовница»: с кем закрутил роман Ян Абрамов и почему все его женщины похожи на Алсу
Дайана Хусинова