«Оттолкнулась от дна»: Товстик продолжает судебную борьбу за шестерых детей
Елена Товстик заявила о намерении добиваться права жить с шестью детьми
Бывшая супруга предпринимателя Романа Товстика Елена заявила, что намерена и дальше добиваться права совместно проживать со всеми шестью детьми.
В беседе с Пятым каналом Елена отметила, что старается сохранять оптимизм и трансформирует любой негатив в конструктивное русло. Для Товстик дети остаются главной жизненной ценностью, и она настаивает на том, что будет защищать свои материнские права до конца.
«Я не сдаюсь. Я та женщина, которая оттолкнулась от этого дна и идёт вверх, вверх, вверх. И свою боль превратила в успех», — рассказала экс-жена бизнесмена.По словам женщины, первоначально она надеялась на мирное разрешение спора с бывшим мужем, однако, как утверждает блогер, ситуация вышла за пределы «честной» игры.