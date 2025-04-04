«Не лезьте в творчество, займитесь реальными проблемами!»: Волочкова ответила политикам

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram*/volochkova_art)
Балерина Анастасия Волочкова призвала политиков не вмешиваться в кино, она считает, что Россия и Турция должны создавать совместные проекты.
«Политики, не лезьте в творчество. Займитесь реальными проблемами!» — заявила экс-прима Большого на шоу «Вопрос спорный».
Она также добавила, что Россия и Турция — дружественные государства, тем более что турецкие мужчины, по словам эпатажной звезды, любят русских женщин.
Перед этим руководитель движения «Россия православная» Михаил Иванов заявлял, что в турецких сериалах продвигаются чуждые РФ ценности. В частности, упоминались запретная любовь и сцены измен, разрушающие мораль. При этом Иванов считает, что не нужно запрещать сериалы, но и рекламировать не стоит.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов