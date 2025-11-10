«Не люблю объятия без разрешения»: Вячеслав Чепурченко откровенно о минусах профессии

10 ноября 2025, 18:52

Вячеслав Чепурченко рассказал, что его раздражает в актёрской работе

Вячеслав Чепурченко (Фото: Instagram* / @chepurchenko_slava)

Актёр Вячеслав Чепурченко, известный по сериалам «Измены» и «Жуки», признался, что его профессия в основном приносит радость и положительные эмоции, но всё же не лишена сложных моментов. Об этом сообщает Леди Mail.





По словам артиста, 99,9% его работы — это сплошные плюсы: интересные люди, яркие впечатления и позитивная атмосфера. Однако бывают и ситуации, которые вызывают дискомфорт.





«Иногда бывает, что кто-то начинает общаться слишком панибратски. Мне не очень нравится, когда начинают класть руки на плечи, обнимать без разрешения, чрезмерно "брататься". Но такое случается редко, в основном люди настроены позитивно и

доброжелательно», — отметил актёр.

«Однажды мой ребёнок капризничал, я сам был измотан, пытался его успокоить, и в этот момент ко мне подошли с просьбой сфотографироваться. Мне пришлось отказать», — рассказал он.