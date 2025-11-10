Достижения.рф

«Спасибо детям за ещё одно сокровище!»: Роза Сябитова стала бабушкой во второй раз

Двойное счастье Розы Сябитовой — у народной свахи родился второй внук
Розя Сябитова (Фото: Instagram* / @syabitova_roza)

Телесваха страны Роза Сябитова поделилась радостной новостью — в её семье произошло пополнение. 



63-летняя телеведущая официально стала бабушкой во второй раз.

Роза опубликовала трогательное сообщение в своём Telegram-канале, сопроводив его благодарностью семье.

«Спасибо моим любимым детям, Ксении и Максиму, за ещё одно сокровище, которое появилось в нашей дружной семье», — написала она.
На свет появился внук Сябитовой, а значит, теперь у звезды — полное бабушкинское счастье: и внучка, и внук.

Напомним, что дочь телеведущей, Ксения Шевченко, и её супруг Максим поженились летом 2020 года после двух лет отношений. В апреле 2022 года у пары родилась дочка Мирослава, а теперь семья вновь испытала радость родительства.

Читайте также:

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0