«Расследование завершено!»: Седокова ответила на обвинения в романе с женатым мужчиной
Анна Седокова поставила точку в скандале с женатым мужчиной
Анна Седокова публично прокомментировала слухи о её связи с женатым мужчиной.
В своём личном блоге певица заявила, что история получила логическое завершение и «справедливость восторжествовала».
По словам артистки, женщина, присылавшая ей угрозы, в итоге была разоблачена и вернулась к своему партнеру, который извинился перед Седоковой и пообещал разобраться в ситуации.
«Иногда люди действительно творят дичь на пустом месте — и потом сами же имеют проблемы из-за этой самой дичи», — написала певица.Также звезда с иронией отреагировала на другую интернет-теорию — будто она встречается с футболистом из-за найденных в её шкафу мужских носков. Седокова объяснила, что это вещи её сына, тренировавшегося в спортивной секции.
«Это сын пять минут тренировался в них в детской секции — и почему-то эти носки однажды оказались в моём шкафу. Расследование завершено», — заявила артистка.