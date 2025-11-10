«Расследование завершено!»: Седокова ответила на обвинения в романе с женатым мужчиной

10 ноября 2025, 18:36

Анна Седокова поставила точку в скандале с женатым мужчиной

Анна Седокова (Фото: Instagram* / @annasedokova)

Анна Седокова публично прокомментировала слухи о её связи с женатым мужчиной.





В своём личном блоге певица заявила, что история получила логическое завершение и «справедливость восторжествовала».



По словам артистки, женщина, присылавшая ей угрозы, в итоге была разоблачена и вернулась к своему партнеру, который извинился перед Седоковой и пообещал разобраться в ситуации.





«Иногда люди действительно творят дичь на пустом месте — и потом сами же имеют проблемы из-за этой самой дичи», — написала певица.

«Это сын пять минут тренировался в них в детской секции — и почему-то эти носки однажды оказались в моём шкафу. Расследование завершено», — заявила артистка.