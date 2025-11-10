SHAMAN сделал неожиданный шаг после свадьбы
SHAMAN впервые появился с обручальным кольцом после свадьбы с Мизулиной
Певец Ярослав Дронов, который выступает под псевдонимом SHAMAN, теперь носит обручальное кольцо. Украшение на безымянном пальце артиста заметили во время концерта в Кремле. Мероприятие было посвящено юбилею Александры Пахмутовой.
Ранее Дронов не носил этот атрибут брака. Он объяснял это тем, что терял кольцо во время выступлений. Во втором браке Ярослав вообще отказался покупать украшение.
«А в этом суть брака, чтобы носить кольцо?» — заявил певец.Теперь взгляды музыканта изменились. После регистрации брака с Екатериной Мизулиной в Донецке он почти сразу вернулся к работе и стал носить кольцо. Как сообщает издание URA.RU, на руке артиста теперь красуется классическое украшение из жёлтого металла без лишних деталей. При этом SHAMAN не комментирует свою личную жизнь.
