SHAMAN сделал неожиданный шаг после свадьбы

10 ноября 2025, 18:25

SHAMAN впервые появился с обручальным кольцом после свадьбы с Мизулиной

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Певец Ярослав Дронов, который выступает под псевдонимом SHAMAN, теперь носит обручальное кольцо. Украшение на безымянном пальце артиста заметили во время концерта в Кремле. Мероприятие было посвящено юбилею Александры Пахмутовой.





Ранее Дронов не носил этот атрибут брака. Он объяснял это тем, что терял кольцо во время выступлений. Во втором браке Ярослав вообще отказался покупать украшение.

«А в этом суть брака, чтобы носить кольцо?» — заявил певец.

