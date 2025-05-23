«Не мечтаю»: Волочкова высказалась о статусе бабушки

Анастасия Волочкова (фото: Instagram* @volochkova_art)
Анастасия Волочкова заявила, что не мечтает стать бабушкой. Об этом она сообщила в разговоре с Пятым каналом.
По словам балерины, она слишком молода для статуса бабушки.
Недавно 19-летняя Ариадна Волочкова вышла замуж за возлюбленного Никиту Григоряна. Примечательно, что с его родителями балерина все еще не познакомилась. Свадебное путешествие молодоженов прошло в доме Анастасии Волочковой.
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*Запрещен в РФ
«Я не мечтаю стать бабушкой, могу сказать: если у Ариадны родится ребенок, то я невольно буду бабушкой», — отметила знаменитость.
Недавно 19-летняя Ариадна Волочкова вышла замуж за возлюбленного Никиту Григоряна. Примечательно, что с его родителями балерина все еще не познакомилась. Свадебное путешествие молодоженов прошло в доме Анастасии Волочковой.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова