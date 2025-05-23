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«Не мечтаю»: Волочкова высказалась о статусе бабушки

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не мечтает стать бабушкой
Анастасия Волочкова (фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова (фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова заявила, что не мечтает стать бабушкой. Об этом она сообщила в разговоре с Пятым каналом.
По словам балерины, она слишком молода для статуса бабушки.

«Я не мечтаю стать бабушкой, могу сказать: если у Ариадны родится ребенок, то я невольно буду бабушкой», — отметила знаменитость.

Недавно 19-летняя Ариадна Волочкова вышла замуж за возлюбленного Никиту Григоряна. Примечательно, что с его родителями балерина все еще не познакомилась. Свадебное путешествие молодоженов прошло в доме Анастасии Волочковой.

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Вера Брежнева эмоционально отреагировала на закрытие Константином Меладзе группы «ВИА Гра»
Брежнева эмоционально отреагировала на закрытие группы «ВИА Гра»
23 мая 2025, 11:32

Вера Брежнева (Фото: Инстаграм*@ververa)

Константин Меладзе сообщил, что группа «ВИА Гра» перестала существовать. После этого Вера Брежнева обратилась к бывшему супругу в соцсети.
Недавно 62-летний композитор заявил о том, что решил закрыть «ВИА Гру». В своем блоге он опубликовал черно-белый снимок последних солисток группы Софии Тарасовой и Ульяны Синецкой.

На пост продюсера отреагировала его бывшая жена.

«Благодарю за всё», — обратилась к Меладзе Вера Брежнева.

Бывшие солистки «ВИА Гры» также публично высказали отношение к знаменитому продюсеру.

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Молодая невеста Лепса рассказала, как влюбила в себя певца
Невеста Лепса Аврора Киба влюбила его в себя харизмой
23 мая 2025, 11:18

Аврора Киба и Григорий Лепс (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Молодая невеста певца Григория Лепса Аврора Киба рассказала в личном блоге, что ее харизма притягивает людей. По словам сетевой знаменитости, именно собственная харизматичность помогла ей покорить жениха. После знакомства появилась и личная страничка, на которой публикуются ролики. В одном из них Аврора и поделилась своим секретом.
«Я, которая в любой непонятной ситуации, — харизма», — пошутила Киба.

Аврора и Григорий познакомились год назад. Артист вышел в свет с возлюбленной в июне 2024 года, представив ее официально в качестве невесты. Ходят слухи, что подготовка к торжеству уже идет. Мужчина признавался, что праздник состоится летом, но неясно, какого года.

Избранница 62-летней звезды учится в элитном лондонском колледже, прилетая в Москву в перерывах между семестрами.

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«Антонов меня ищет»: куда пропал DJ Smash после драки с депутатом и как оказался на вечеринке с Ди Каприо? Скандалы Андрея Ширмана
23 мая 2025, 11:17

DJ Smash /Андрей Ширман (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

23 мая свой день рождения отмечает DJ Smash (Андрей Ширман). Популярный музыкант раньше нередко попадал в скандалы, однако в последнее время о нем почти ничего не слышно. Как он живет сейчас, почему у него напряженные отношения с Юрием Антоновым, и что его связывает с Ди Каприо, расскажет «Радио 1».

Вечеринка с Ди Каприо

Ширман однажды оказался на тусовке с голливудской звездой. По словам диджея, Ди Каприо установил строгие правила: всем гостям заклеили камеры телефонов стикерами, чтобы никто не мог снимать происходящее.

«Ди Каприо лично подходил и заклеивал телефоны — спереди и сзади. Никто не возмущался, наоборот, все были в восторге: раз так, значит, вечеринка будет крутая!» — рассказал DJ Smash.

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Конфликт с Антоновым

DJ Smash признался, что никогда не оформлял права на использование хита Юрия Антонова «Летящей походкой» в своих ремиксах.

«Я не обращался к Антонову по вопросу авторских прав. А потом узнал, что он меня ищет. В интервью он заявил: "Я его поймаю!" Так что я решил — встречаться нам точно не стоит. Если бы было по-моему, я бы сделал полный ремикс на его трек, но Юрий Михайлович, как известно, в таких вопросах непростой человек», — рассказал Ширман.

DJ Smash /Андрей Ширман (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Депутат, который избил DJ Smash: что с ним сейчас

В 2018 году экс-депутат Александр Телепнев и его друг Сергей Ванкевич напали на музыканта в пермском клубе «Дом культуры» после отказа сфотографироваться с ними. У артиста диагностировали перелом челюсти, сотрясение мозга и ЧМТ. Телепнев получил 2,2 года колонии-поселения. Но на этом его проблемы не закончились. В марте 2023 года его снова осудили — на этот раз на 4 года строгого режима за дебош в баре «Наташа». По данным СМИ, поводом для агрессии стал трек Moscow Never Sleeps в исполнении DJ Smash. Услышав композицию, Телепнев в ярости швырнул в барную стойку ведерко со льдом, бокал и стул, который попал в посетителя.

Чем занимается DJ Smash?

Музыкант продолжает выпускать новую музыку. В феврале вышел его альбом Miu Mяu — 16 треков, среди которых полноценные песни («Океан», «Ветер») и короткие зарисовки («Снежная», «Важное сообщение»).

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#депутат
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#шоу-бизнес
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Отказ Ларисы Гузеевой от секса, роман с Дмитрием Нагиевым и громкие скандалы. Ведущей «Давай поженимся» 66 лет
23 мая 2025, 10:38

Лариса Гузеева (Фото: кадр из шоу «Давай поженимся»)

Легендарной актрисе Ларисе Гузеевой, звезде культового «Жестокого романса», исполнилось 66 лет. Ее жизнь — как драматический сериал: три брака, бурные романы, скандальные высказывания и роли, сделавшие ее иконой советского и российского кино. Как складывалась судьба одной из самых откровенных актрис — в материале «Радио 1».

Бунтарская юность: лысая абитуриентка и рок-н-ролльные тусовки


После школы Гузеева уехала из родного Бердска в Ленинград, где поступила в ЛГИТМиК. Чтобы выделиться среди сотен абитуриенток, она… побрилась налысо. Эпатажный ход сработал — ее заметил режиссер Владимир Петров и взял на курс. Студенческие годы прошли в компании будущих легенд русского рока: Виктора Цоя, Бориса Гребенщикова** и Сергея Курехина. В последнего Гузеева даже была влюблена, хотя и не считала его идеалом мужской красоты.

«Я видела этих пацанов и думала: голова большая, ноги короткие, пахнет не так… У Цоя прыщи, волосы грязные — ну дурак!» — откровенничала актриса.
Не повезло и Никите Михайловскому («Вам и не снилось»), который однажды провожал ее домой.

«Губастенький, молоденький — на таких не клевала», — смеется Гузеева.

Лариса Гузеева (фото: Instagram* @_larisa_guzeeva_)

Любовь как страсть: три брака и поиски счастья


Гузеева никогда не скрывала: «В молодости любовь — это секс».

«Когда у тебя пересохло во рту, ты понимаешь, что если не отдадитесь этому мужчине, то просто лопнешь. Поэтому вступаешь в отношения. Это все гормоны», — делилась Лариса Гузеева.
Роман с Курехиным длился около четырех лет, после чего он ушел к обеспеченной дочери профессора Анастасии Фурсей. Позже актриса призналась, что он был единственным мужчиной, который ее бросил.

Летом 1983 года она встретила актера Сергея Шакурова, благодаря которому получила роль в фильме «Жестокий романс» Эльдара Рязанова. Во время съемок она влюбилась в экранный образ Никиты Михалкова, сыгравшего Паратова, забыв при этом о своем возлюбленном. Романа с Михалковым за пределами съемочной площадки не произошло, но актриса не слишком переживала по этому поводу.

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Позже Гузеева познакомилась с Ильей Древновым и вышла за него замуж, однако их брак распался из-за его пристрастия к наркотикам и алкоголю. Тем не менее, до развода у нее завязался бурный роман с Дмитрием Нагиевым, который тогда учился в театральном вузе, но эти отношения тоже долго не продлились.

После первого неудачного брака Лариса Гузеева связала свою жизнь с грузинским актером Кахой Толордавой. Этот союз подарил ей сына Георгия, но продлился недолго. Настоящее семейное счастье актриса обрела с Игорем Бухаровым — ресторатором, с которым они вместе уже более 20 лет. В этом браке родилась дочь Ольга.

Лариса Гузеева (фото: Instagram* @_larisa_guzeeva_)

Откровения о сексе: «Женщины часто притворяются»

Гузеева никогда не стеснялась говорить на запретные темы. В одном из интервью она призналась:

«Мужчины, давайте откроем вам глаза: 80% женщин притворяются в постели. Во-первых, чтобы произвести впечатление, во-вторых — чтобы поднять вашу самооценку».
С возрастом ее взгляды изменились. Актриса откровенно рассказывает, что сейчас интимная жизнь в ее браке отошла на второй план:

«Представьте: эпиляция, подготовка… Боже мой! Лучше скажу: "Не сегодня, давай в среду"».

Бурная молодость: «Грешила много, ох, как много!»


Несмотря на нынешнюю размеренную жизнь, Гузеева с улыбкой вспоминает свою молодость — смелую, страстную и порой безрассудную:

«Страха не знала, в такие клоаки залезала! Сейчас жалею, что тратила время не на тех людей. Грехов в жизни было много, очень много! Порой даже думаю: пусть после смерти ничего не будет — не хочу в аду гореть».
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«Гузеева и Сябитова ведут себя как бабушки у подъезда»: Соседов высказался против программы «Давай поженимся!»
Соседов высказался против программы «Давай поженимся!»
23 мая 2025, 10:36

Роза Сябитова и Лариса Гузеева (Фото: кадр из передачи «Давай поженимся!»)

Шоу «Давай поженимся!», где одинокие люди пытаются найти любовь, выходит в эфир Первого канала уже 17 лет. Сергей Соседов высказался о программе и ее ведущих Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой, передает «Стархит».
Критик назвал это шоу дешевым.

«И Лариса, и Роза играют в предложенных обстоятельствах, по предписанным правилам. Они должны так себя вести: разбитно, как простые бабушки на лавочке. Именно такими были старушки у подъездов в советское время. Я это хорошо помню», — отметил Соседов.

По его словам, неприлично обсуждать личные проблемы и выносить сплетни на всю страну.

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