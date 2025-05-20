«Неважно, какие родители у Никиты»: Волочкова до сих пор не знакома с родителями своего зятя Григоряна

Анастасия Волочкова с зятем Никитой Григоряном (Фото: Instagram* @volochkova_art)
Балерина Анастасия Волочкова около месяца назад выдала замуж свою единственную 19-летнюю дочь Ариадну. Избранником студентки стал бизнесмен Никита Григорян.
Никита произвёл на артистку хорошее впечатление, однако она до сих пор не знакома с его родителями. К слову, Анастасия не придаёт этому большого значения.
После Волочкова уточнила, что все её владения в итоге перейдут Ариадне, как единственной наследнице.
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«Но на самом деле мне неважно, какие родители у Никиты, потому что мне главное, что моя дочь счастлива, что она любит Никиту – и всё. Мне достаточно того, что я Никите доверяю», – отметила Волочкова в беседе с MK.RU.Также балерина поделилась, что молодожёны решили не ехать заграницу в медовый месяц, а провели время в её загородном особняке в компании близких друзей, которые присутствовали на их венчании.
После Волочкова уточнила, что все её владения в итоге перейдут Ариадне, как единственной наследнице.
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