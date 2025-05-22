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«Я в ее годы уже была прима-балериной»: Волочкова о жизни дочери в браке после свадьбы

Волочкова высказалась о жизни своей дочери Ариадны в браке
Анастасия Волочкова (Фото: Telegram/@volochkova_anastasiya)

Анастасия Волочкова (Фото: Telegram/@volochkova_anastasiya)

Балерина Анастасия Волочкова считает главным, чтобы ее дочь Ариадна была счастлива в браке с бизнесменом Никитой Григоряном. Королева шпагата заявила журналистам, что в ее годы уже добилась значительных успехов.
«Главное, чтобы Ариадна была счастлива. Я в ее годы уже была прима-балериной Мариинского театра», — сказала Волочкова на премии RU.TV.
Собеседница добавила, главное, чтобы молодые вместе росли и вместе зарабатывали, создавая свой быт.

«Ей дай Бог, чтобы она свою карьеру создавала сама», — сказала Анастасия Волочкова.
Звезда балета подчеркнула, что некоторые корят ее за то, что она незнакома с родителями Никиты Григоряна. Вместе с тем она не считает это большим упущением.

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Конфликт с Замаем и совместная работа с Big Baby Tape: кто такой Friendly Thug 52 Ngg и как он прославился
22 мая 2025, 16:39

Friendly Thug 52 Ngg (фото: Instagram* / friendlythug52)

Friendly Thug 52 Ngg (настоящее имя — Александр Романов) — рэпер из Санкт-Петербурга, известный своей аутентичностью, нежеланием становиться медийной фигурой и верностью андеграундной культуре.
Один из самых заметных представителей новой волны российского рэпа, он предпочитает говорить с публикой исключительно через музыку и редкие посты в социальных сетях. О жизни рэпера и его творческом пути, расскажет «Радио 1».

Кто такой Friendly Thug 52 Ngg: биография


Александр Романов родился в 2000 году в Санкт-Петербурге. Подробности о его детстве и юности он не раскрывает — о себе артист говорит сдержанно.

«Я пишу рэп и слушаю рэп — это всё, что я могу сказать», — все, что говорит музыкант про себя.

Интерес к хип-хопу у него появился после знакомства с творчеством Eminem и 50 Cent, а осознание собственного голоса в русском рэпе пришло благодаря таким артистам, как Витя АК, The Chemodan Clan и Копюшон Ноу Мо. Их тексты стали для Александра опорой и вдохновением на создание собственной музыки.

Начало карьеры репера


Первое творчество рэпера появилось в сети под псевдонимом Vernalcry в 2017 году. В этих ранних работах угадывалось влияние Dead Dynasty и рэпера Pharaoh. Однако со временем артист нашёл своё звучание и сменил псевдоним на Friendly Thug 52 Ngg — имя, с которым он закрепился в хип-хоп-среде.

Friendly Thug 52 Ngg (фото: Instagram* / friendlythug52)

Дебютный релиз «Холодные земли» стал отправной точкой в его дискографии. Он выделялся минималистичными битами и мрачными, автобиографичными текстами. Одним из знаковых релизов раннего периода стал $aint $treet, в котором рэпер создал целую аудиохронику улиц — уличный манифест, пропитанный духом андеграунда.

Музыка Friendly Thug 52 Ngg


Friendly Thug 52 Ngg известен своей честной историей. В текстах он открыто говорит о криминальном прошлом, внутренних конфликтах и финансовых трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться. Каждый трек — это глава из его жизни, рассказанная без прикрас.

«Я читаю рэп, мне не надо врать им», — говорил исполнитель.

В 2020 году он выпустил пластинку, зафиксировавшую переход от псевдонима Vernalcry к новой идентичности. Следом в 2022 году вышел альбом Cruiser Aurora, включающий девять треков, в том числе клип Calmer, набравший миллионы просмотров.

Весной 2023 года он выпустил совместный трек с Obladaet под названием «Дом с привидениями», который вошёл в топ-чарты «ВКонтакте». В течение того же года исполнитель также сотрудничал с Yanix, T-Fest и Скриптонитом.


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Позднее Friendly Thug 52 Ngg представил студийный альбом Cristoforo Colombo, включающий 14 треков. Среди них — Lost Angeles, Legit Check (совместно с Big Baby Tape) и na Circus, записанный со Скриптонитом. Релиз состоялся в ноябре 2023 года и за 20 дней набрал более 5 миллионов прослушиваний во «ВКонтакте». В том же месяце артист отправился в масштабный гастрольный тур, стартовавший в Кирове и Чебоксарах и завершившийся выступлениями в Москве и Санкт-Петербурге.

Friendly Thug 52 Ngg (фото: Instagram* / friendlythug52)

В 2024 году Friendly Thug 52 Ngg выпустил серию синглов, включая «Спокойной ночи», SoundClout, Thoughts и Happy New Year. Последний трек начинается с атмосферного интро, наполненного новогодними поздравлениями и мотивами ностальгии, отражая настроение уходящего года. Характерный монотонный речитатив исполнителя передаёт образ зимнего Петербурга, создавая кинематографичное звуковое полотно.

Новый альбом Friendly Thug 52 Ngg: Graf Monte-Cristo / Most valubale pirat


В апреле 2025 года Александр представил третий студийный альбом Graf Monte-Cristo / Most Valuable Pirate, продолжающий развитие пиратской метафоры, ставшей фирменным знаком исполнителя. Открывающий трек Maestro задаёт настроение всему релизу — сочетание электронной музыки, хип-хопа и философской рефлексии.

«Произведение Александра Дюма "Граф Монте-Кристо" это то, что вдохновляло меня на высоте, потому что с определенного момента я перестал слушать музыку в самолете. Надеюсь, что новый альбом однажды тоже вдохновит вас во время ваших взлетов, поможет вам удержаться в воздухе во время полета и поможет смягчить посадку, когда нужно будет спуститься на землю», — написал рэпер в телеграмм-канале.

Личная жизнь репера Friendly Thug 52 Ngg


Александр не стремится делиться подробностями личной жизни. Известно лишь, что в его телеграм-канале периодически появляются видео, где мелькает девушка по имени Ирина. В 2024 году во время концерта он публично извинился перед ней, а весной 2025-го опубликовал свадебные фото.

Friendly Thug 52 Ngg (фото: Instagram* / friendlythug52)

Конфликт Friendly Thug 52 Ngg с Замаем


В 2024 году разгорелся конфликт между Friendly Thug 52 Ngg и рэпером Замаем. В треке «Олд Мани Флоу» с микстейпа Lost Tapes 3 Замай обвинил оппонента в наркозависимости и заимствовании стиля у американского рэпера Key Glock. Также он назвал его «мышью» и «тихушником».

По словам Замая, в ответ на эти обвинения Friendly Thug 52 Ngg якобы пришёл ночью с компанией людей к его бывшей квартире. Камеры видеонаблюдения зафиксировали инцидент. Сам рэпер ситуацию никак публично не комментировал.

Friendly Thug 52 Ngg сегодня


Сегодня Friendly Thug 52 Ngg продолжает развивать своё творчество, оставаясь верным своим принципам — искренности, самоиронии и звуковому эксперименту. Его альбомы становятся не просто наборами треков, а целыми концептуальными путешествиями — с героем, маршрутом и внутренним конфликтом.

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Раскрыта судьба элитной виллы Максима Фадеева на Бали
Продюсер Максим Фадеев сообщил, что переделал виллу на Бали в бутик-отель
22 мая 2025, 16:33

Максим Фадеев (Фото: Инстаграм* @fadeevmaxim)

Максим Фадеев заявил, что переделал виллу на Бали в бутик-отель. Об этом продюсер сообщил в своем блоге.
Несколько лет назад Фадеев приобрел отель на Бали, сделав из него виллу для уединенного отдыха. Согласно информации СМИ, на обустройство он потратил 6 млн долларов.

Недавно стало известно, что композитор преобразовал виллу обратно в отель, где могут проживать 70 человек.

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#продюсер
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Лерчек прокомментировала исход судебного заседания и домашний арест
Super: Лерчек прокомментировала исход судебного заседания и домашний арест
22 мая 2025, 16:14

Валерия Чекалина (Лерчек) (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) прокомментировала исход судебного заседания и домашний арест, передает Super.ru.
Блогер не согласна с решением суда. Чекалина надеется, что в скором времени вопрос будет окончательно решен в ее пользу.

По словам звезды соцсетей, она мечтает иметь возможность самостоятельно забирать детей из школы, а также проводить с ними время вне дома.

«Я переживаю очень сильно за их не только эмоциональное, но и материальное состояние. Потому что обеспечивать троих малолетних детей, находясь без любой возможности заработка, — это очень сложно», — заявила Лерчек.

Напомним, Троицкий суд Москвы продлил домашний арест блогерам Валерии и Артему Чекалиным по делу о выводе из России более 250 млн рублей. Бывшие супруги остаются под домашним арестом до 26 июня текущего года.

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#супруги
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#дома
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«Мрачной взрослой жизни не хотела»: Клава Кока рассказала о работе в офисе
Певице Клаве Коке не понравилось работать в офисе
22 мая 2025, 16:13

Клавдия Высокова (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Певица Клава Кока (Клавдия Высокова) рассказала журналистам о своей работе в офисе во времена университетской практики. По ее словам, в тот момент она поняла, что именно там начинается взрослая жизнь. Исполнительница училась на HR-менеджера.
«…И такой мрачной взрослой жизни я не хотела, честно говоря. Офис был некрасивый, эти бумажки и все такое, мне было не по себе, я не чувствовала себя на своем месте», — поделилась Клавдия в кулуарах XIV Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV.
Собеседница добавила, что у нее были «классные» работы, и в целом она любила работать, но сложности всегда были именно в офисе.

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В суде показали жуткие фото подготовки P. Diddy к «белым вечеринкам»
При обыске у Шона Комбса были найдены наркотики, веревки и детское масло
22 мая 2025, 15:27

Наоми Кэмпбелл и P.Diddy/ Шон Комбс (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

В Нью-Йорке 5 мая стартовал резонансный судебный процесс против известного рэпера Пи Дидди (Шон Комбс), которому грозит пожизненное заключение. Артист обвиняется в серьезных преступлениях, включая торговлю людьми, насилие и жестокое обращение.


На очередном судебном заседании прокуроры сообщили, что во время обыска номера Шона Комбса при его аресте в сентябре прошлого года были найдены: именной чемодан с наркотиками, таблетки, пакетики с порошком, оружие, сумка с наличными, веревки, туфли для стриптиза и несколько бутылок масла.


Важно отметить, что вскоре после слушания свои показания дала экс-подруга музыканта Кэсси Вентура. Она рассказала, что их отношения с Diddy длились почти 10 лет, и разорвать связь было сложно из-за страха перед ним. По словам девушки, Шон принуждал ее к сексуальным отношениям с другими мужчинами и употреблению наркотиков. В итоге девушке пришлось пройти лечение от инфекций, передающихся половым путем, и посещать психолога.

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