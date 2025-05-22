«Я в ее годы уже была прима-балериной»: Волочкова о жизни дочери в браке после свадьбы

Анастасия Волочкова (Фото: Telegram/@volochkova_anastasiya)
Балерина Анастасия Волочкова считает главным, чтобы ее дочь Ариадна была счастлива в браке с бизнесменом Никитой Григоряном. Королева шпагата заявила журналистам, что в ее годы уже добилась значительных успехов.
«Главное, чтобы Ариадна была счастлива. Я в ее годы уже была прима-балериной Мариинского театра», — сказала Волочкова на премии RU.TV.Собеседница добавила, главное, чтобы молодые вместе росли и вместе зарабатывали, создавая свой быт.
«Ей дай Бог, чтобы она свою карьеру создавала сама», — сказала Анастасия Волочкова.Звезда балета подчеркнула, что некоторые корят ее за то, что она незнакома с родителями Никиты Григоряна. Вместе с тем она не считает это большим упущением.
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