«Пришло время отпустить»: Волочкова раскрыла причину продажи роскошной квартиры от Керимова

Анастасия Волочкова (фото: Instagram* @volochkova_art)
Анастасия Волочкова продала элитную квартиру в центре Петербурга, которую ей в 2001 году подарил Сулейман Керимов. Балерина объяснила, почему решила избавиться от недвижимости.
49-летняя артистка посетила премию RU.TV, где пообщалась с журналистами.
Волочкова подчеркнула, что продала квартиру не от нужды, как писали многие СМИ. Она пояснила, что жильё с годами стало для неё больше обузой, чем символом роскоши.
Теперь артистка решилась на продажу жилья. Покупатель нашёлся очень быстро, поэтому «пришло время отпустить».
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Волочкова подчеркнула, что продала квартиру не от нужды, как писали многие СМИ. Она пояснила, что жильё с годами стало для неё больше обузой, чем символом роскоши.
«Каждый месяц – гигантская коммуналка, всё это нужно было содержать, проветривать. А там дорогое убранство, потолки поднимали – вы себе не представляете. Два года назад её ещё и залило по вине управляющей компании», – объяснила балерина, слова которой приводит VOICE.После потопа Волочкова подала в суд и выиграла процесс, однако, по её словам, компенсацию ей так и не выплатили.
Теперь артистка решилась на продажу жилья. Покупатель нашёлся очень быстро, поэтому «пришло время отпустить».
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Анастасия Чинкова