«Не меньше девяти жертв»: Лидера группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето обвинили в домогательствах

08 июня 2025, 02:06

Air Mail: Девять женщин обвинили оскароносного Джареда Лето в домогательствах

Джаред Лето (Фото: Instagram* @jaredleto)

Американский музыкант и лидер группы Thirty Seconds to Mars, актер Джаред Лето обвинен в сексуальных домогательствах. О неподобающем поведении артиста заявили девять женщин, сообщает Air Mail.





По данным издания, большинству пострадавших на момент инцидентов было от 16 до 20 лет. Домогательства и приставания совершались в 2000-х годах.



Женщины описывают схожие ситуации: Лето писал им среди ночи с вопросами о наличии партнера и отправлял сообщения на «сексуальную» тему. Также фигурируют обвинения в приглашениях на домашние вечеринки, где музыкант внезапно появлялся обнаженным и начинал мастурбировать.



Джаред Лето (Фото: Instagram* @jaredleto)

Air Mail отмечает, что о подобном поведении звезды в отношении молодых женщин ходили слухи на протяжении многих лет. В 2005 году американские СМИ писали, что их источники докладывают о попытках Лето познакомиться с несовершеннолетними моделями.





«Он сыграл во всем — от «Американского психопата» до «Дома Gucci». Теперь Джаред Лето обвиняется в непристойности девятью женщинами... Женщины, с которыми я говорила, считают, что предполагаемое прошлое поведение Лето было не фазой. Это скорее проявлением давнего паттерна, который был и продолжает быть широко известен в определенных кругах и, в целом, тихо принимается», — уточняет автор статьи Air Mail.