«Не вопрос публичности»: Алексей Воробьев раскрыл, почему скрывал роман с Аидой Гарифуллиной ​

08 июня 2025, 00:39

Алексей Воробьев объяснил нежелание выставлять роман с Аидой Гарифуллиной ​напоказ

Алексей Воробьев (Фото: Instagram* @mr.alexsparrow)

Певец и актер Алексей Воробьёв раскрыл, почему скрывал роман с оперной дивой Аидой Гарифуллиной. В эфире «Центрального телевидения» на НТВ звезда сравнил любовь с сокровищем, которое хочется беречь и скрывать от глаз публики.





Алексей объяснил Вадиму Такменеву свое молчание, когда тот спросил о причинах для тайной свадьбы. Воробьёв признался, что наслаждается каждой минутой с Аидой и не хочет, чтобы чужие взгляды омрачили их счастье, ведь не все будут искренне радоваться отношениям мары.





«Не представляешь, как хочется делиться с миром радостью настоящей, сильно хочется. Я безумно счастлив — это единственное, что я хочу сказать. Это даже не вопрос публичности, а того, что когда ты впускаешь людей, ведь не все будут радоваться. Так зачем они мне нужны? Мое счастье — это мое», — заявил актер.

Алексей Воробьев (Фото: Instagram* @mr.alexsparrow)



«Если человек находит сокровище настоящее, то в этот момент не публикует в Сеть фотографию — смотрите, у меня сокровище! Он бережет для себя, это его», — добавил актер.