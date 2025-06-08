«Не вопрос публичности»: Алексей Воробьев раскрыл, почему скрывал роман с Аидой Гарифуллиной
Алексей Воробьев объяснил нежелание выставлять роман с Аидой Гарифуллиной напоказ
Певец и актер Алексей Воробьёв раскрыл, почему скрывал роман с оперной дивой Аидой Гарифуллиной. В эфире «Центрального телевидения» на НТВ звезда сравнил любовь с сокровищем, которое хочется беречь и скрывать от глаз публики.
Алексей объяснил Вадиму Такменеву свое молчание, когда тот спросил о причинах для тайной свадьбы. Воробьёв признался, что наслаждается каждой минутой с Аидой и не хочет, чтобы чужие взгляды омрачили их счастье, ведь не все будут искренне радоваться отношениям мары.
«Не представляешь, как хочется делиться с миром радостью настоящей, сильно хочется. Я безумно счастлив — это единственное, что я хочу сказать. Это даже не вопрос публичности, а того, что когда ты впускаешь людей, ведь не все будут радоваться. Так зачем они мне нужны? Мое счастье — это мое», — заявил актер.Воробьёв назвал возлюбленную драгоценностью. Ее хочется беречь и прятать — к тому же, сама Аида тоже ценит приватность личной жизни, и не стремиться выставлять эмоции напоказ.
«Если человек находит сокровище настоящее, то в этот момент не публикует в Сеть фотографию — смотрите, у меня сокровище! Он бережет для себя, это его», — добавил актер.Однако родные, друзья и близкие знакомые довольно быстро узнали о браке пары. Так, например, Людя Чеботина, которая снялась с Алексеем в фильме «Больше, чем футбол», услышала о счастье Воробьева от него самого. Она от души поздравила коллегу, отмечая, что тот заслужил семейную радость.
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Из-за неожиданных новостей про влюбленность Воробьева, многие ставят под сомнение прочность его чувств и взаимный интерес оперной певицы. Но преданные фанаты звезд надеются, что у них все сложится.
Ранее таролог и астролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» проанализировал даты рождения Алексея Воробьева и Аиды Гарифуллиной и поделился анализом их совместимости.
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