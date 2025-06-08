«Заплатят очень хорошо»: Продюсер раскрыл, сколько миллионов Познер заработает на свадьбе Деревянко

08 июня 2025, 01:11

Продюсер Дворцов: Владимир Познер заработает 7 млн рублей на свадьбе Деревянко

Зоя Фуць и Павел Деревянко (Фото: Instagram* @pablo_derevyanko)

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл, что 91-летний Владимир Познер может заработать 7 миллионов рублей за роль ведущего на свадьбе Павла Деревянко. Легендарный журналист, замеченный с актером в Москве, согласится лишь на крупный гонорар. Информацию об этом выяснил портал «Страсти».





Известный телеведущий Владимир Познер был замечен в Москве с Деревянко в начале июня. В сети предположили, журналиста пригласили на мероприятие в честь брака актера. Недавно, на торжественной церемонии награждения победителей IV Национальной премии интернет-контента, Деревянко официально объявил дату свадьбы с возлюбленной Зоей Фуць.





«08.08.2025. Вот такая у нас космическая дата. Тематика какая у нас? Сибирский стиль», — сказал тогда звезда.

Владимир Познер (Фото: кадр «Он и Она» на YouTube-канале «Центральное Телевидение»)



«Он возьмет не меньше 7 млн рублей — это 100%. Он все-таки легендарный, много лет был ведущим рейтинговой программы на Первом канале. (...) В силу возраста, конечно, трудно вести все мероприятие. Но когда есть определенные суммы с несколькими нулями, на это закрываются глаза. Думаю, ему хорошо заплатят», — пояснил Дворцов.