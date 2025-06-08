«Заплатят очень хорошо»: Продюсер раскрыл, сколько миллионов Познер заработает на свадьбе Деревянко
Продюсер Дворцов: Владимир Познер заработает 7 млн рублей на свадьбе Деревянко
Продюсер Сергей Дворцов раскрыл, что 91-летний Владимир Познер может заработать 7 миллионов рублей за роль ведущего на свадьбе Павла Деревянко. Легендарный журналист, замеченный с актером в Москве, согласится лишь на крупный гонорар. Информацию об этом выяснил портал «Страсти».
Известный телеведущий Владимир Познер был замечен в Москве с Деревянко в начале июня. В сети предположили, журналиста пригласили на мероприятие в честь брака актера. Недавно, на торжественной церемонии награждения победителей IV Национальной премии интернет-контента, Деревянко официально объявил дату свадьбы с возлюбленной Зоей Фуць.
«08.08.2025. Вот такая у нас космическая дата. Тематика какая у нас? Сибирский стиль», — сказал тогда звезда.Фанаты верят, что, если Познер появится на празднике, то он приглашен не просто так. Телеведущий — не обычный гость, он исполнит роль ведущего на предстоящей свадьбе.
Продюсер Сергей Дворцов в разговоре со «Страстями» подчеркнул, что за такую работу Познер запросит не менее 7 миллионов рублей, учитывая его статус и опыт. Однако из-за возраста он, скорее всего, ограничится 2–3 часами работы, а не полным банкетом.
«Он возьмет не меньше 7 млн рублей — это 100%. Он все-таки легендарный, много лет был ведущим рейтинговой программы на Первом канале. (...) В силу возраста, конечно, трудно вести все мероприятие. Но когда есть определенные суммы с несколькими нулями, на это закрываются глаза. Думаю, ему хорошо заплатят», — пояснил Дворцов.Продюсер также сравнил Познера с Львом Лещенко, который в преклонном возрасте все еще продолжает вести мероприятия.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская