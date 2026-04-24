«Не меняет партнёров, как перчатки»: Павел Деревянко рассказал об отношениях 15-летней дочери
Актёр Павел Деревянко поделился подробностями личной жизни своей старшей дочери Варвары. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По его словам, девушка уже около полутора–двух лет состоит в отношениях с молодым человеком по имени Илья.
Деревянко отметил, что спокойно относится к выбору дочери и даже хорошо знаком с её избранником. Он охарактеризовал юношу как хорошего парня, который работает в автосервисе.
Актёр также подчеркнул, что не придерживается строгого подхода в воспитании и считает, что Варвара придерживается достаточно серьёзных взглядов на отношения. Кроме неё, у артиста есть ещё младшая дочь Александра.
