«Не мог быть с ней рядом таким»: Бурунов рассказал, почему начал активно заниматься спортом
Актер Сергей Бурунов назвал причину кардинальных перемен в жизни
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Сергей Бурунов решил всерьез заняться спортом под влиянием возлюбленной Екатерины Леви. Об этом он рассказал в интервью Надежде Стрелец.
Отношения с такой спортивной женщиной подтолкнули его к изменениям. Артист больше не хотел оставаться в прежней форме и начал тренироваться в зале.
«Я разозлился на себя. Я не мог быть с ней рядом таким. Я увидел себя в зеркале, каким я был пять лет назад — я другим был», — поделился Сергей.
Раньше Бурунов наведывался в спортзал лишь изредка — примерно раз в месяц. Но Екатерина внесла в его жизнь новые вызовы. Помимо физических нагрузок, она приобщила его к лыжам. Сначала Сергей скептически относился к этому виду спорта, однако в итоге увлечение прижилось, и теперь артист регулярно выезжает на склоны Красной Поляны с возлюбленной и ее детьми.