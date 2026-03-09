«Не мог быть с ней рядом таким»: Бурунов рассказал, почему начал активно заниматься спортом

09 марта 2026, 05:57

Актер Сергей Бурунов назвал причину кардинальных перемен в жизни

Сергей Бурунов (Фото: Telegram @sergeyburunovofficial)

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Сергей Бурунов решил всерьез заняться спортом под влиянием возлюбленной Екатерины Леви. Об этом он рассказал в интервью Надежде Стрелец.





Отношения с такой спортивной женщиной подтолкнули его к изменениям. Артист больше не хотел оставаться в прежней форме и начал тренироваться в зале.





«Я разозлился на себя. Я не мог быть с ней рядом таким. Я увидел себя в зеркале, каким я был пять лет назад — я другим был», — поделился Сергей.