«Хватит охоты на блогеров»: Гордон призвала амнистировать онкобольную Лерчек

Екатерина Гордон призвала амнистировать онкобольную Лерчек
Юрист Екатерина Гордон выступила с публичным призывом помиловать блогера Валерию Чекалину (Лерчек). Она резко раскритиковала преследование инфлюэнсеров и многодетных матерей.
В своем заявлении, которое общественный деятель опубликовала в Телеграм-канале, Гордон подчеркнула, что Чекалина уже выплатила значительные суммы налогов в бюджет страны. По мнению юриста, в действиях блогера не было злого.
«Я не могу больше видеть, как система разрушает человека! Лера выплатила кучу налогов стране, я утверждаю, что не было у нее никакого злого умысла! Помилуйте! Амнистируйте! Хватит охоты на блогеров и многодетных матерей! Точно Чекалина и Блиновская главные враги страны?» — задалась вопросом юрист.
Ранее у Валерии Чекалиной диагностировали рак. Врачи нашли метастазы в легких и провели ей операцию на позвоночнике.