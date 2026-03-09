«Хватит охоты на блогеров»: Гордон призвала амнистировать онкобольную Лерчек

09 марта 2026, 00:59

Екатерина Гордон призвала амнистировать онкобольную Лерчек

Екатерина Гордон (Фото: Telegram @Gordonekaterina)

Юрист Екатерина Гордон выступила с публичным призывом помиловать блогера Валерию Чекалину (Лерчек). Она резко раскритиковала преследование инфлюэнсеров и многодетных матерей.





В своем заявлении, которое общественный деятель опубликовала в Телеграм-канале, Гордон подчеркнула, что Чекалина уже выплатила значительные суммы налогов в бюджет страны. По мнению юриста, в действиях блогера не было злого.



«Я не могу больше видеть, как система разрушает человека! Лера выплатила кучу налогов стране, я утверждаю, что не было у нее никакого злого умысла! Помилуйте! Амнистируйте! Хватит охоты на блогеров и многодетных матерей! Точно Чекалина и Блиновская главные враги страны?» — задалась вопросом юрист.