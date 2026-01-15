Соседов: россияне никогда не забудут подлость Долиной

15 января 2026, 18:39

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что российские зрители вряд ли простят певицу Ларису Долину за последние скандалы, и её репутацию придётся восстанавливать долго. По его мнению, артистка потеряла доверие публики и перестала быть примером для слушателей.





Соседов отметил, что многие концерты Долиной уже переносятся, и вряд ли ситуация скоро изменится. Критик также подчеркнул, что певица раньше демонстрировала жесткий характер, а недавние инциденты с квартирами и конфликтами с учащимися лишь усилили негативное впечатление о ней.



По мнению эксперта, такие события оставляют сильное впечатление у аудитории, и даже добрые поступки в будущем вряд ли смогут полностью восстановить репутацию Долиной среди россиян.





«Она когда-то была хорошей вокалисткой, сейчас она просто тиран в юбке и человек, который спокойно подставляет обычных граждан, считая, что у нее есть особые права перед законом. То есть право нарушать эти самые законы. Россияне никогда не смогут ее принять, потому что наш народ помнит подлость», — сказал Соседов в беседе с Общественной Службой Новостей.