«Не могла вставать и нуждалась в помощи»: в театре рассказали о состоянии Евгении Добровольской незадолго до смерти

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Художественный руководитель МХТ им. А.П. Чехова Константин Хабенский рассказал, что в последнее время Евгении Добровольской было тяжело играть на сцене.
По словам артиста, у Добровольской был тяжелый характер, однако она до последнего продолжала бороться за жизнь и выходила на сцену.
Он также отметил, что в последнее время Добровольской тяжело давалась игра в спектаклях. Ей требовалась помощь не только на репетициях, но и на сцене.
В конце 2023 года актрису госпитализировали. В ходе обследования у неё была выявлена агрессивная форма онкологии желудка с подкожными метастазами и метастазами в мозг. Добровольская прошла шесть курсов химиотерапии, но болезнь была обнаружена на той стадии, когда лечению уже не поддавалась.
В декабре артистку поместили в центр паллиативной помощи, где 26 числа она встретила своё 60-летие. 10 января Евгении Добровольской не стало.
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«Это действительно так, Евгения — очень большая актриса, очень. Может быть, в силу непростого характера она не смогла сыграть все, что обогатило бы нас. Но боец — на сто процентов!» — заявил Константин Хабенский в беседе с aif.ru.
Он также отметил, что в последнее время Добровольской тяжело давалась игра в спектаклях. Ей требовалась помощь не только на репетициях, но и на сцене.
«Будучи уже в очень тяжелой ситуации, она играла главную роль в спектакле "Космос", где вообще ни секунды передышки. А когда репетировали, просто просила: "Можно я здесь лишний раз не буду вставать?"» — вспомнил Хабенский.
В конце 2023 года актрису госпитализировали. В ходе обследования у неё была выявлена агрессивная форма онкологии желудка с подкожными метастазами и метастазами в мозг. Добровольская прошла шесть курсов химиотерапии, но болезнь была обнаружена на той стадии, когда лечению уже не поддавалась.
В декабре артистку поместили в центр паллиативной помощи, где 26 числа она встретила своё 60-летие. 10 января Евгении Добровольской не стало.
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Стало известно, кому Добровольская оставила все свое состояние
Элина Позднякова