«Все неправильно сделала Женя в своей жизни»: какие тайны Добровольской вскрыла крестная ее детей и за какие грехи расплачивается сама

Екатерина Васильева (Фото: кадр из интервью 153ГОРЫ)
Актриса Екатерина Васильева была духовным наставником Евгении Добровольской и, по информации СМИ, крестной матерью ее детей. Оказалось, что Васильева была близка с Добровольской и считает, что та многое в своей жизни сделала неправильно. Подробности приводит «Радио 1».
Все сделала неправильно
По мнению Васильевой, Евгении Добровольской стоило быть мягче ради семьи.
«Все неправильно сделала Женя в своей жизни. Все неправильно. Не оттого, что она такая хорошая и сильная, и умная. Оттого, что она глупая, упрямая и гордая», — говорила она в интервью передаче «Однажды…» на НТВ.
Васильева призналась, что очень переживала за свою подругу, когда она расходилась с Михаилом Ефремовым. 79-летняя Екатерина Сергеевна считала их идеальной парой.
Евгения Добровольская (Фото: соцсети)
«Я очень страдала вместе с ней из-за того, что разрушилась пара, которая мне казалась настоящей семьей. Такой она и должна была остаться. Мне казалось, что они делают непоправимую ошибку. Очень мне жалко было, что Николаша… Николашу я очень люблю и когда разваливается семья, ребенок страдает в большей степени», — сетовала Екатерина Васильева.
Напомним, в браке с Михаилом Ефремовым Добровольская родила сына Николая, на которого переписала двухкомнатную квартиру. Известно, что молодой человек на сегодняшний день никем не работает.
В чужом глазу соринку видишь…
Тем временем сама Васильева сама наделала в жизни много ошибок, которые теперь замаливает в монастыре.
Первым мужем актрисы стал режиссёр Сергей Соловьёв, которому она часто изменяла и в итоге подала на развод. Позже она вышла замуж во второй раз за драматурга Михаила Рощина. Васильева очень любила его, но со временем страсти погасли и оба начали погуливать.
Карьера для Васильевой была всегда важнее семьи и будущих детей, поэтому она не раз делала аборты в страхе потерять желаемую роль. Однако в 1973 году она решается оставить беременность и родила сына Митю, которого через много лет заставила бросить беременную Елену Корикову и жениться на другой девушке. В итоге парень стал священником на радость известной матери. В браке у него родилось восемь детей. Рожденного внука от Кориковой Васильева так и не признала и говорить об этом не желает.
Екатерина Васильева (Фото: кадры из фильма «Визит дамы»)Последним мужем актрисы стал художник Андрей Ларионов, с которым она познакомилась на съёмках фильма «Ключ без права передачи».
Замаливает грехи в монастыре
В последние годы знаменитая актриса стала глубоко верующим человеком и ежедневно замаливает свои прошлые грехи. В 1991 году Васильева стала инокиней в Толгском монастыре и получила имя Василиса. Фактически знаменитость просто живёт при монастыре. Сама она в одном из интервью призналась, что в обители ей проще вставать каждое утро на службу, к тому же там её не допекают журналисты. Однако спустя три года приняла решение вернуться к прошлой жизни, но религия осталась в ее жизни навсегда.
Васильева очень жалеет, что пришла к Богу только в зрелом возрасте. Она призналась, что могла бы не наделать в жизни столько ошибок.
«Сколько бы детей нарожала вместо абортов, от мужа не ушла, не предавала, не изменяла, водку не пила, матом не крыла. В молодости трудно избежать соблазнов, а мудрого человека, который остановил бы, предостерег, рядом не оказалось», — признавалась Васильева.
Актриса впервые после долгого отсутствия появилась на публике, чтобы проводить Добровольскую в последний путь.
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Элина Позднякова