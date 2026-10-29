«Остаюсь в отеле»: блогер Мадам Кака рассказала о тяжёлом разводе
Блогер Мадам Кака призналась, почему боится ночевать в собственном доме
Блогер Мадам Кака (настоящее имя — Полина Трубенкова) рассказала, почему больше не может спокойно ночевать в собственном доме. В интервью на канале Мадонны Мур она призналась, что общение с бывшим мужем Костей стало для неё настолько тяжёлым, что порой приводит к эмоциональным срывам.
Сейчас пара пытается оформить развод и разделить имущество, однако совместное проживание, по словам Полины, стало для неё невыносимым из-за поведения экс-супруга, которое она называет газлайтингом.
«Я ночую у друзей или остаюсь в отеле, потому что это буквально моральное насилие», — поделилась блогер.Она рассказала, что обсуждение имущественных вопросов всё чаще заканчивается сильными переживаниями. После одного из последних конфликтов Полине, по её словам, потребовалось около полутора часов, чтобы прийти в себя.
Мадам Кака также призналась, что напряжённые отношения с бывшим мужем неоднократно доводили её до мыслей о суициде. Блогер описала своё состояние как ощущение, при котором становится трудно доверять собственному восприятию происходящего и справляться с эмоциональной болью.
«Это настолько тяжело выносить, когда человек подменяет твою реальность. Тебе становится страшно от самой себя, от всего вокруг, и ты правда думаешь о том, чтобы это просто всё закончилось», — рассказала Полина.