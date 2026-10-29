«Остаюсь в отеле»: блогер Мадам Кака рассказала о тяжёлом разводе

29 октября 2026, 19:34

Блогер Мадам Кака призналась, почему боится ночевать в собственном доме

Мадам Кака (Фото: Instagram* / @madam_kaka)

Блогер Мадам Кака (настоящее имя — Полина Трубенкова) рассказала, почему больше не может спокойно ночевать в собственном доме. В интервью на канале Мадонны Мур она призналась, что общение с бывшим мужем Костей стало для неё настолько тяжёлым, что порой приводит к эмоциональным срывам.





Сейчас пара пытается оформить развод и разделить имущество, однако совместное проживание, по словам Полины, стало для неё невыносимым из-за поведения экс-супруга, которое она называет газлайтингом.





«Я ночую у друзей или остаюсь в отеле, потому что это буквально моральное насилие», — поделилась блогер.

«Это настолько тяжело выносить, когда человек подменяет твою реальность. Тебе становится страшно от самой себя, от всего вокруг, и ты правда думаешь о том, чтобы это просто всё закончилось», — рассказала Полина.