«Не могли долго дуться друг на друга»: Буланова и Семенович помирились
Татьяна Буланова и Анна Семенович оставили конфликт из-за песни в прошлом
Татьяна Буланова и Анна Семенович помирились после недавнего конфликта из-за песни, которую обе хотели исполнить. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам Булановой, долго обижаться друг на друга артистки не смогли — их связывает многолетняя дружба.
«Мы не могли с ней долго дуться друг на друга, потому что мы дружим и она реально потрясающая. Я её энергии просто поражаюсь и завидую белой завистью», — призналась Татьяна на съёмках шоу «Дискотека 90-х на льду».Буланова также похвалила характер Семенович и её умение добиваться своего. Певица сравнила подругу с собой и призналась, что сама после отказа предпочитает просто уйти, тогда как Анна продолжает добиваться желаемого.
«Если мне скажут "нет", я развернусь и уйду, а она — молодец, добивается своего!» — добавила артистка.Теперь конфликт остался в прошлом, а дружба певиц, судя по всему, снова в порядке. Более того, Буланова призналась, что с удовольствием пришла бы на свадьбу Семенович, если торжество состоится в Санкт-Петербурге.