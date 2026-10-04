«Не могли долго дуться друг на друга»: Буланова и Семенович помирились

04 октября 2026, 11:26

Татьяна Буланова и Анна Семенович оставили конфликт из-за песни в прошлом

Татьяна Буланова (Фото: Telegram / @bulanovacom)

Татьяна Буланова и Анна Семенович помирились после недавнего конфликта из-за песни, которую обе хотели исполнить. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам Булановой, долго обижаться друг на друга артистки не смогли — их связывает многолетняя дружба.





«Мы не могли с ней долго дуться друг на друга, потому что мы дружим и она реально потрясающая. Я её энергии просто поражаюсь и завидую белой завистью», — призналась Татьяна на съёмках шоу «Дискотека 90-х на льду».

«Если мне скажут "нет", я развернусь и уйду, а она — молодец, добивается своего!» — добавила артистка.