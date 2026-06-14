14 июня 2026, 14:53

Анна Ковальчук (Фото: Instagram*@ annakovalchuk313)

Звезде культового сериала «Тайны следствия», народной артистке России Анне Ковальчук 15 июня исполняется 49 лет. Для миллионов зрителей она навсегда осталась непотопляемой Марией Швецовой — воплощением закона и справедливости. Однако реальная жизнь актрисы оказалась не менее запутанной, чем детективные сюжеты её героини: переход из математической школы в актерскую «шпану», два брака, воспитание детей и, наконец, полное нежелание публично говорить о политике. О том, как сейчас живет звезда экрана, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Анны Ковальчук Личная жизнь артистки Как живет сейчас Ковальчук



Биография Анны Ковальчук

Анна Ковальчук (Фото: Instagram*@ annakovalchuk313)

Личная жизнь артистки

Анна Ковальчук (Фото: Instagram*@ annakovalchuk313)

«Я не люблю стоять на месте. Каждый новый проект — это шанс открыть в себе что‑то новое, попробовать непривычные амплуа. И я благодарна зрителям за то, что они идут со мной по этому пути, поддерживают и вдохновляют».

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Как живет сейчас Ковальчук