Режиссёрский дебют, слухи о романе с Перегудовым и брак с миллионером: почему Анна Ковальчук отказывается от жизни в Москве?
Звезде культового сериала «Тайны следствия», народной артистке России Анне Ковальчук 15 июня исполняется 49 лет. Для миллионов зрителей она навсегда осталась непотопляемой Марией Швецовой — воплощением закона и справедливости. Однако реальная жизнь актрисы оказалась не менее запутанной, чем детективные сюжеты её героини: переход из математической школы в актерскую «шпану», два брака, воспитание детей и, наконец, полное нежелание публично говорить о политике. О том, как сейчас живет звезда экрана, читайте в материале «Радио 1».
Биография Анны КовальчукАнна Ковальчук родилась 15 июня 1977 года в городе Нойштрелице (ГДР), где служил её отец. Детство актрисы прошло в разных городах, но окончательно семья обосновалась в Ленинграде. Именно там Анна сделала первые шаги в искусстве. После школы Ковальчук поступила в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ныне РГИСИ), где обучалась актёрскому мастерству. Её талант заметили ещё во время учёбы: молодую актрису пригласили в труппу Театра имени Ленсовета.
Дебют Ковальчук в кино состоялся в 1998 году — она сыграла небольшую роль в фильме «Любовь зла». Однако настоящий прорыв произошёл в 2000 году, когда актриса получила главную роль в сериале «Тайны следствия». Образ Марии Швецовой принёс ей всероссийскую славу и любовь зрителей. Среди других ярких работ Анны Ковальчук — «Мастер и Маргарита», «Адмиралъ», «Можно я буду звать тебя мамой?» и «Личное дело капитана Рюмина».
За вклад в развитие отечественного кинематографа Анна Ковальчук была удостоена звания заслуженной артистки Российской Федерации в 2020 году.
Личная жизнь артисткиЛичная жизнь Ковальчук всегда была скрыта плотной завесой, за которой, тем не менее, всегда бурлили сплетни. Первым мужем стал однокурсник Анатолий Ильченко, брак с которым продлился с 1998 по 2005 год. В этом союзе родилась дочь Злата, которая сегодня снимается с мамой в одном сериале — редкий случай династической преемственности на съемочной площадке.
Позже ходили слухи о бурном романе с коллегой по «Тайнам следствия» Сергеем Перегудовым. По слухам, дело шло к свадьбе, но пара рассталась, сумев сохранить дружбу.
В 2007 году Анна во второй раз вышла замуж за столичного бизнесмена Олега Капустина. Этот брак радикально изменил статус актрисы: из простой актрисы она превратилась в жену миллионера. Свадьба была роскошной, а подарок в виде породистого жеребца только подтвердил состоятельность избранника. В 2010 году родился в семье сын Добрыня. Сегодня Анна живет на два города, но принципиально не переезжает в Москву из Петербурга, где у нее сложился уютный быт и круг общения.
В культурной столице Ковальчук активно участвует в жизни города, посещает кинофестивали и мастер‑классы для молодых актёров. В интервью «КиноРепортёру» артистка отметила:
«Я не люблю стоять на месте. Каждый новый проект — это шанс открыть в себе что‑то новое, попробовать непривычные амплуа. И я благодарна зрителям за то, что они идут со мной по этому пути, поддерживают и вдохновляют».
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Как живет сейчас КовальчукХодят слухи, что Ковальчук перестали звать на большие федеральные ток-шоу, однако её кинокарьера не просто жива, она трансформируется. Актриса по-прежнему верна «Тайнам следствия» (в 2025 году стартовал 25-й сезон проекта). Также в прошлом году вышел проект «Сказки тёмного леса. Ворожея» и стартовал сериал «Беспринципные в Питере», подтверждая любовь зрителей к образу Ковальчук.
Кроме этого, актриса поёт и проводит творческие вечера с музыкальными номерами. В 2025 году в Санкт-Петербурге прошёл её концерт под названием «Ангелы Анны». В программу вошли как песни собственного сочинения актрисы, так и близкие ей композиции других авторов. Анна Ковальчук отмечала, что музыка всегда помогала ей, и такие выступления для неё — возможность встретиться со зрителями и поделиться эмоциями.
Главная новость этого года даже не в кино, а в театре. Февраль 2026 года ознаменовался громким событием. На сцене Учебного театра Института кино и телевидения состоялась премьера спектакля «Калигула». Это не просто очередной спектакль, а режиссёрский дебют Анны Ковальчук. Постановка по Камю в исполнении студентов её собственного курса вызвала интерес критиков, которые отметили смелость выбора сложного экзистенциального материала для первого опыта.
Также в 2026 году Анна Ковальчук появилась в роли императрицы Екатерины II в фильме «Новороссия. Потемкин», а в производстве находится картина «Сталин». Сегодня вместо красных дорожек Анна Ковальчук делает акцент на преподавание и режиссуру, строя карьеру по образу тех сильных героинь, которых она так мастерски играет.