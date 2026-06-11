«Не могу остановиться есть»: дочь певицы Славы призналась в проблемах с питанием

11 июня 2026, 12:18

Дочь Славы откровенно рассказала о перееданиях и борьбе с лишним весом

Слава с дочерью (Фото: Telegram / @nastya_slavaa)

Дочь певицы Славы — Александра Морозова — откровенно рассказала о сложностях, с которыми столкнулась после резкого набора веса. Во время общения с журналистами на Marie Claire Blogger Party 2026 девушка призналась, что пережила период расстройства пищевого поведения и эмоционального переедания. Об этом сообщает Super.