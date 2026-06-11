«Не могу остановиться есть»: дочь певицы Славы призналась в проблемах с питанием
Дочь певицы Славы — Александра Морозова — откровенно рассказала о сложностях, с которыми столкнулась после резкого набора веса. Во время общения с журналистами на Marie Claire Blogger Party 2026 девушка призналась, что пережила период расстройства пищевого поведения и эмоционального переедания. Об этом сообщает Super.
По словам Морозовой, проблемы начались после участия в одном из проектов. Тогда она впервые столкнулась с неконтролируемым желанием есть и за короткий срок набрала около шести килограммов. Изменения во внешности стали причиной внутреннего дискомфорта, после чего девушка решила серьёзно заняться своим питанием и образом жизни.
Саша отметила, что раньше прибегала к более радикальным способам похудения, однако на этот раз решила справляться самостоятельно. По её признанию, процесс оказался гораздо сложнее, чем она ожидала.
Дочь певицы Слава рассказала, что старается анализировать причины приступов голода и задаёт себе вопрос, действительно ли организм нуждается в еде или за желанием перекусить скрываются другие эмоции и переживания. По её словам, такой подход помогает лучше контролировать пищевые привычки и постепенно двигаться к желаемому результату.
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