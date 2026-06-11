Звезду «Великолепного века» и ее мужа задержали по делу о наркотиках
Известный певец Кенан Догулу и его супруга, актриса Берен Саат, задержаны в Турции по делу о наркотиках. Об этом сообщает агентство Haberler.
В 2007 году Догулу участвовал в Евровидении с композицией Shake It Up Şekerim, имея к тому времени за плечами 12 студийных альбомов. Его супруга Саат прославилась благодаря ролям в сериалах «Запретная любовь» и «Великолепный век. Империя Кесем».
Среди задержанных также были другие известные фигуры турецкого шоу-бизнеса. В их числе Керимджан Дурмаз, Бердан Мардини, Энис Арыкан и другие.
Массовые задержания представителей шоу-бизнеса в Турции начались в марте этого года. Правоохранительные органы подозревали их в хранении наркотических веществ и организации незаконной проституции. Всего было задержано 16 человек.
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