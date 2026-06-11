Звезду «Великолепного века» и ее мужа задержали по делу о наркотиках

11 июня 2026, 10:54

Певца Кенана Догулу и актрису Берен Саат задержали в Турции по делу о наркотиках

Берен Саат (Фото: кадр из сериала «Великолепный век. Империя Кесем»)

Известный певец Кенан Догулу и его супруга, актриса Берен Саат, задержаны в Турции по делу о наркотиках. Об этом сообщает агентство Haberler.