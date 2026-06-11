Достижения.рф

Юлия Пересильд травмировала руку на съемках фильма «Учитель фехтования»

Юлия Пересильд (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Юлия Пересильд рассказала, что травмировала руку во время съемок спортивной драмы «Учитель фехтования». Об этом пишет РИА Новости.



По словам артистки, последние четыре месяца она живет с дискомфортом в правой конечности из-за постоянных тренировок. Женщина отметила, что работа над ролью требует от нее серьезных физических усилий. Актриса призналась, что фехтование оказалось намного сложнее, чем она ожидала в начале проекта. Премьера фильма «Учитель фехтования» пройдет в российских кинотеатрах 1 октября. Главные героини картины — саблистка Марина Яковлева, роль которой исполнила Юлия Пересильд, и ее давняя соперница, олимпийская чемпионка Карина Григорян в исполнении Софьи Каштановой.

Их тренером становится легендарный, но забытый наставник Адаров, которого сыграл Юрий Стоянов. Под его руководством спортсменкам предстоит бороться за чемпионский титул. Спортивное соперничество постепенно переходит в личный конфликт, где переплетаются прошлое, амбиции и внутренние страхи.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0