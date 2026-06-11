Юлия Пересильд травмировала руку на съемках фильма «Учитель фехтования»

11 июня 2026, 08:55

Юлия Пересильд (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Юлия Пересильд рассказала, что травмировала руку во время съемок спортивной драмы «Учитель фехтования». Об этом пишет РИА Новости.