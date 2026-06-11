Юлия Пересильд травмировала руку на съемках фильма «Учитель фехтования»
Актриса Юлия Пересильд рассказала, что травмировала руку во время съемок спортивной драмы «Учитель фехтования». Об этом пишет РИА Новости.
По словам артистки, последние четыре месяца она живет с дискомфортом в правой конечности из-за постоянных тренировок. Женщина отметила, что работа над ролью требует от нее серьезных физических усилий. Актриса призналась, что фехтование оказалось намного сложнее, чем она ожидала в начале проекта. Премьера фильма «Учитель фехтования» пройдет в российских кинотеатрах 1 октября. Главные героини картины — саблистка Марина Яковлева, роль которой исполнила Юлия Пересильд, и ее давняя соперница, олимпийская чемпионка Карина Григорян в исполнении Софьи Каштановой.
Их тренером становится легендарный, но забытый наставник Адаров, которого сыграл Юрий Стоянов. Под его руководством спортсменкам предстоит бороться за чемпионский титул. Спортивное соперничество постепенно переходит в личный конфликт, где переплетаются прошлое, амбиции и внутренние страхи.
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