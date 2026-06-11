Певец Александр Буйнов перенёс инсульт
Александр Буйнов перенёс инсульт. Певец неделю провёл в больнице. Об этом пишет SHOT.
В мае 76-летнего народного артиста госпитализировали с диагнозом «ишемический инсульт». Благодаря усилиям врачей его состояние удалось стабилизировать.
После нормализации показателей Буйнова выписали домой. Врачи порекомендовали ему избегать физических нагрузок и больше отдыхать.
После выписки певец возобновил свою творческую деятельность. Он сразу же приступил к написанию новой песни и иногда выходит на сцену.
Ранее Лариса Долина выразила надежду на результаты судебного разбирательства с мошенниками. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: