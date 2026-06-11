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Певец Александр Буйнов перенёс инсульт

SHOT: Александр Буйнов перенёс инсульт, из-за которого неделю пробыл в больнице
Александр Буйнов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Александр Буйнов перенёс инсульт. Певец неделю провёл в больнице. Об этом пишет SHOT.



В мае 76-летнего народного артиста госпитализировали с диагнозом «ишемический инсульт». Благодаря усилиям врачей его состояние удалось стабилизировать.

После нормализации показателей Буйнова выписали домой. Врачи порекомендовали ему избегать физических нагрузок и больше отдыхать.

После выписки певец возобновил свою творческую деятельность. Он сразу же приступил к написанию новой песни и иногда выходит на сцену.

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Екатерина Коршунова

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