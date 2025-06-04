У певца Mr. Credo нашли неоплаченные штрафы ГИБДД

04 июня 2025, 17:52

Певец Mr. Credo Александр Махонин не оплатил 27 штрафов ГИБДД

Александр Махонин (Фото: vk.com/mr.credo_official)

Певец Александр Махонин, выступающий под псевдонимом Mr. Credo, не оплатил 27 штрафов ГИБДД. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на базу данных судебных приставов. Уточняется, что есть задолженности в том числе на 30, 60 и 180 рублей.