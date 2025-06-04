У певца Mr. Credo нашли неоплаченные штрафы ГИБДД
Певец Александр Махонин, выступающий под псевдонимом Mr. Credo, не оплатил 27 штрафов ГИБДД. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на базу данных судебных приставов. Уточняется, что есть задолженности в том числе на 30, 60 и 180 рублей.
Кроме того, исполнитель хитов «Плачет Азия» и «Чудная долина» не оплатил госпошлины на 3300 рублей, включая исполнительские сборы и прочие штрафы на 1600 рублей.
Обозреватели отмечают, что претензии к Махонину были и раньше. В частности, прошлой осенью его обвиняли в мошенничестве за не проведенное в Казахстане выступление. Тогда Mr. Credo получил практически 5,5 миллиона рублей, но не прилетел на свой концерт. Позже выяснилось, что певца не выпустили из России на фоне его долгов.
Читайте также: