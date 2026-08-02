«Не могу поверить»: певец Ваня Дмитриенко собрал 70 тысяч человек в «Лужниках»
Ваня Дмитриенко признался, что до сих пор не верит в масштаб своего успеха
Ваня Дмитриенко выступил с большим концертом в «Лужниках», собрав на стадионе около 70 тысяч зрителей. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Артист стал ещё одним молодым исполнителем, которому удалось собрать масштабную аудиторию на одной из главных концертных площадок страны. Со сцены певец не скрывал эмоций и признался, что ещё несколько лет назад не мог представить себе такого количества поклонников.
«Я не могу поверить в то, что происходит. 6 лет назад я хотел, чтобы мою музыку слушали просто больше, чем прохожие, но что вас будет 70 тысяч… Это круто», — обратился Дмитриенко к зрителям.Концерт стал важной отметкой в карьере артиста, который начал свой путь ещё подростком и получил широкую известность благодаря своим хитам.