«Примитив и бездарность»: актёр Бурляев раскритиковал новую «Войну и мир» Андреасяна

02 августа 2026, 22:04

Актёр Бурляев назвал создание ремейков великих произведений «беспомощностью»

Николай Бурляев (Фото: кадр из фильм «Игрок»)

Народный артист России Николай Бурляев резко высказался о планах режиссёра Сарика Андреасяна снять новую экранизацию романа Льва Толстого «Война и мир». В беседе с NEWS.ru деятель культуры назвал подобные проекты бездуховными и заявил, что классические произведения не стоит переосмысливать без необходимости.





По мнению Бурляева, обращение к уже созданным великим произведениям часто связано с нехваткой собственных идей.





«Я считаю, что люди это делают от беспомощности, от бездарности. Сами ничего не могут сделать, говорят: "А давай-ка создадим ремейк по-современному". Считаю это бездуховностью. Не трогайте классику! Не топчитесь на ней, не показывайте свой примитив и бездарность», — заявил артист.

«Гениальная "Война и мир" уже снята в советское время режиссёром Сергеем Бондарчуком», — подчеркнул Бурляев.