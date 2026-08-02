«Примитив и бездарность»: актёр Бурляев раскритиковал новую «Войну и мир» Андреасяна
Актёр Бурляев назвал создание ремейков великих произведений «беспомощностью»
Народный артист России Николай Бурляев резко высказался о планах режиссёра Сарика Андреасяна снять новую экранизацию романа Льва Толстого «Война и мир». В беседе с NEWS.ru деятель культуры назвал подобные проекты бездуховными и заявил, что классические произведения не стоит переосмысливать без необходимости.
По мнению Бурляева, обращение к уже созданным великим произведениям часто связано с нехваткой собственных идей.
«Я считаю, что люди это делают от беспомощности, от бездарности. Сами ничего не могут сделать, говорят: "А давай-ка создадим ремейк по-современному". Считаю это бездуховностью. Не трогайте классику! Не топчитесь на ней, не показывайте свой примитив и бездарность», — заявил артист.Режиссёр также отметил, что не ожидает от новой версии «Войны и мира» такого же масштаба и глубины, как у советской экранизации Сергея Бондарчука. По его словам, именно эта картина уже стала эталонной версией романа Толстого.
«Гениальная "Война и мир" уже снята в советское время режиссёром Сергеем Бондарчуком», — подчеркнул Бурляев.Артист признался, что пока не уверен, станет ли смотреть новую экранизацию после фильма Бондарчука, который считает выдающимся достижением отечественного кинематографа.