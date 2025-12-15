«Что вы себе позволяете»: Полина Диброва высказалась о хейте в Сети

15 декабря 2025, 18:58

Полина Диброва назвала поведение хейтеров в Сети некрасивым

Полина Диброва (фото: Телеграм/dibrovapolina)

Полина Диброва в беседе NEWS.ru призналась, что больше переживала за своих родственников, читающих хейт в интернете, чем за себя. Об этом она заявила на пресс-джанкете в рамках новогодней вечеринки Dibrova Club.





Экс-супруга телеведущего назвала такое поведение некрасивым. Она призвала никого не осуждать, отметив, что именно так воспитывает своих детей.

«Честно говоря, я хотела просто призвать людей к ответственности — что вы творите, что вы себе позволяете», — сказала Диброва.