«Не могу весь день слушать»: Почему Александр Панайотов живет раздельно с женой

27 июля 2025, 15:14

Певец Панайотов рассказал, почему они с женой живут по отдельности

Александр Панайотов (Фото:Instagram*/panaiotov)

Певец Александр Панайотов рассказал фанатам в беседе с порталом URA.RU, почему он предпочитает жить с женой Екатериной раздельно.





Отмечается, что союз пары крепкий, но семейный быт при этом нестандартный. Как выяснилось, дело не в разладе, а в иных причинах. Стоит отметить, что квартиры супругов расположены рядом.





«У нас с Катей действительно в Москве две квартиры, которые расположены рядышком», — пояснил исполнитель.

«Я не могу весь день слушать звонки и «разрулы». Мне нужна тишина и возможность сосредоточиться на творчестве», — пояснил Александр.

