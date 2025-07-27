«Не могу весь день слушать»: Почему Александр Панайотов живет раздельно с женой
Певец Панайотов рассказал, почему они с женой живут по отдельности
Певец Александр Панайотов рассказал фанатам в беседе с порталом URA.RU, почему он предпочитает жить с женой Екатериной раздельно.
Отмечается, что союз пары крепкий, но семейный быт при этом нестандартный. Как выяснилось, дело не в разладе, а в иных причинах. Стоит отметить, что квартиры супругов расположены рядом.
«У нас с Катей действительно в Москве две квартиры, которые расположены рядышком», — пояснил исполнитель.
Оказывается, Екатерина является не только благоверной Александра, но и его директором. Женщина сопровождает певца на всех мероприятиях и отслеживает творческую повестку. При этом у каждого из них своя рабочая атмосфера.
«Я не могу весь день слушать звонки и «разрулы». Мне нужна тишина и возможность сосредоточиться на творчестве», — пояснил Александр.Супруги встречаются ежевечерне после работы, а в будущем хотят перебраться в большой дом, чтобы жить вместе постоянно.
*Запрещен в РФ