«Все мои дети — по молитвам»: актриса Наталья Бочкарева рассказала о рождении детей

27 июля 2025, 13:54

Актриса Наталья Бочкарёва рассказала, что вымолила троих детей при бесплодии

Наталья Бочкарева (Фото: Instagram*/natalia_bochkareva_official)

Актриса сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева рассказала порталу 7Дней о своем непростом пути к материнству.





По ее словам, ей пять раз ставили диагноз «бесплодие». Несмотря на трудности, звезда экрана не теряла надежду и обращалась к святым. Бочкарева отметила, что каждый ее ребенок — это настоящий подарок судьбы, все они, по словам знаменитости, долгожданные и желанные.





«Все мои дети — по молитвам. Мне пять лет ставили диагноз «бесплодие». Первых я вымаливала у Матроны Московской. Младшего — у Александра Свирского. Я тогда сказала: «Если родится сын, назову его Александром». Так и получилось. Я не могу сказать: этот ребенок особенный, а те — нет. Все для меня очень желанные, все долгожданные», — поделилась артистка.

