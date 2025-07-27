«Поехала крыша»: Самойлова высказалась о наглом поведении Хилькевич
Самойлова объяснила эмоциональный срыв Хилькевич в реалити-шоу
Оксана Самойлова высказалась о поведении Анны Хилькевич в реалити-шоу «Большой куш. Бангкок». По ее словам, напряженная атмосфера повлияла на настроение всех участников.
Как известно, телеведущей и блогерше так и не удалось найти общий язык. Кроме того, во время съемок они испытали сильный стресс.
«К 3-4 сериям у нас реально у всех поехала крыша. Представьте, что доверие — это базовая потребность человека, и в один момент по щелчку пальцев ты ее лишаешься. Ты понимаешь, что никому не можешь доверять. Это настолько сложно психологически», — призналась модель.В последнем выпуске Анна не смогла сдержать эмоций, сорвавшись на других игроков. Оксана не стала винить ее за нервный срыв, наоборот, искренне ей посочувствовала. Жена Джигана даже похвалила актрису, назвав ее «шикарным игроком».
«У меня к ней нет никаких претензий. Мне кажется, у нее был искренний порыв, потому что всем правда было психологически очень тяжело», —поддержала она звезду «Универа».