«Поехала крыша»: Самойлова высказалась о наглом поведении Хилькевич

27 июля 2025, 13:53

Самойлова объяснила эмоциональный срыв Хилькевич в реалити-шоу

Оксана Самойлова (Фото: Телеграм/sammyfam)

Оксана Самойлова высказалась о поведении Анны Хилькевич в реалити-шоу «Большой куш. Бангкок». По ее словам, напряженная атмосфера повлияла на настроение всех участников.





Как известно, телеведущей и блогерше так и не удалось найти общий язык. Кроме того, во время съемок они испытали сильный стресс.

«К 3-4 сериям у нас реально у всех поехала крыша. Представьте, что доверие — это базовая потребность человека, и в один момент по щелчку пальцев ты ее лишаешься. Ты понимаешь, что никому не можешь доверять. Это настолько сложно психологически», — призналась модель.

«У меня к ней нет никаких претензий. Мне кажется, у нее был искренний порыв, потому что всем правда было психологически очень тяжело», —поддержала она звезду «Универа».