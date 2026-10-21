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«Не мой мужчина»: Ирина Безрукова раскрыла причину расставания с возлюбленным

Актриса Ирина Безрукова рассказала о завершении романтических отношений
Ирина Безрукова (Фото: Instagram* @irina_bezrukova_official)

Актриса Ирина Безрукова на премии «Люди года» сообщила, что завершила последние романтические отношения.



В беседе с Пятым каналом 61-летняя артистка призналась, что рядом находился не тот мужчина.

«Я подумала, и мне очень нравится моё нынешнее свободное состояние. <…> Вероятно, это не мой мужчина, иначе он был бы рядом», — отметила Безрукова.
Последнее расставание не связано с тем, что в конце августа актриса сломала ногу во время прогулки. Она подчеркнула, что даже в сложные моменты жизни старается не перекладывать заботу о себе на других.

Артистка добавила, что не ищет новую любовь. При этом женщина не отказывается от серьёзных отношений в будущем. Знаменитость просто верит, что встреча с тем самым человеком либо происходит, либо нет сама по себе.

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