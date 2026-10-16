«Тяжело лечить»: Нарколог высказался о задержании рэпера Navai и зависимостях звёзд
Нарколог Шуров прокомментировал задержание рэпера Navai в Казахстане
Врач-психиатр и нарколог Василий Шуров заявил, что главная сложность в лечении медийных персон заключается в их желании контролировать процесс и одновременно «обелять» свою репутацию. При этом он готов лечить абсолютно всех.
В беседе с изданием «Абзац» специалист отметил, что звёзды тяжело поддаются лечению.
«Они хотят репутацию исправлять и командовать своим лечением. Если он вменяемый, адекватный, понимает степень проблем — это одна история. А если это такой же Джиган, который в Израиле за большие деньги выходит поупотреблять и возвращается, то эта история никому не нужна. Но я всем рад. Но для меня важна мотивация, чтобы человек хотел лечиться», — заявил врач.Отдельно Шуров прокомментировал ситуацию с рэпером Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров), которого задержали на границе Казахстана якобы с запрещёнными веществами.
«Он купил, он это с собой вёз, у него там приспособления для измельчения, бумага. Он понимал, что он две границы пересекает», — резюмировал психиатр.Нарколог уверен, что артист отдавал отчёт своим действиям.