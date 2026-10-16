«Тяжело лечить»: Нарколог высказался о задержании рэпера Navai и зависимостях звёзд

16 октября 2026, 18:49

Нарколог Шуров прокомментировал задержание рэпера Navai в Казахстане

Наваи Бакиров (Фото: Instagram* @navaib)

Врач-психиатр и нарколог Василий Шуров заявил, что главная сложность в лечении медийных персон заключается в их желании контролировать процесс и одновременно «обелять» свою репутацию. При этом он готов лечить абсолютно всех.





В беседе с изданием «Абзац» специалист отметил, что звёзды тяжело поддаются лечению.

«Они хотят репутацию исправлять и командовать своим лечением. Если он вменяемый, адекватный, понимает степень проблем — это одна история. А если это такой же Джиган, который в Израиле за большие деньги выходит поупотреблять и возвращается, то эта история никому не нужна. Но я всем рад. Но для меня важна мотивация, чтобы человек хотел лечиться», — заявил врач.

«Он купил, он это с собой вёз, у него там приспособления для измельчения, бумага. Он понимал, что он две границы пересекает», — резюмировал психиатр.