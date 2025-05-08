«Говорили, что я сумасшедший»: Александр Олешко раскрыл правду про работу на «Первом канале»

Александр Олешко (Фото: Telegram @oleshkoaleksandr)
Многие начинающие актеры не понимают, как им двигаться по профессии, учитывая большую конкуренцию.
Народный артист Российской Федерации, актёр театра и кино, телеведущий, певец Александр Олешко в «Подкасте для культурных» с поэтом, блогером Дмитрием Кравченко рассказал, что стать шоуменом ему помог «Первый канал».
По его словам, начинающим актерам очень важно самим себе организовывать тот самый шанс.
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«Работать на «Первом канале» — это день за год, потому что там спрессованность событий и ответственности. Если ты работаешь на «Первом канале», телефон не может быть выключен никогда, потому что ночью могут позвонить и сказать, что через полчаса нужно быть там-то. Если ты приедешь, то будешь увиден, услышан, востребован. Это шанс. Я всегда был готов к шансу. Я там научился очень многому и стал шоуменом», — поделился актер.
По его словам, начинающим актерам очень важно самим себе организовывать тот самый шанс.
«Я ходил по коридорам Останкино, я заглядывал в студии, напрашивался в массовки. Я всегда стучался во все двери. Говорили, что я сумасшедший, но я хотел работать. И мне давали. А я всегда был готов. У меня до сих пор в багажнике лежит три разноцветных костюма на всякий пожарный, чтобы если вдруг что, я был готов», — сказал телеведущий.
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Анастасия Панченко