«Чем дальше, тем жестче»: Александр Олешко признался, что его связывает с Цискаридзе

В пятом выпуске реалити-шоу «Сокровища императора» между рэпером Натаном и блогером Алёной Жигаловой произошёл конфликт: после победы в одном из состязаний певец и его партнёрша Ирина Дубцова (команда жёлтых) отдали чёрную кошку (те, кто её получат, стартуют последними в гонке на выбывание) команде оранжевых — Алёне Жигаловой и Дане Борисовой. Жигалова эмоционально отреагировала на поступок соперников и не захотела слушать их оправдания. Натан всё же решил высказаться, но уже в личном блоге.