«Чем дальше, тем жестче»: Александр Олешко признался, что его связывает с Цискаридзе

Александр Олешко (Фото: Telegram @oleshkoaleksandr)
В современном мире люди заменяют печатные книги электронными.
Народный артист Российской Федерации, актёр театра и кино, телеведущий, певец Александр Олешко в «Подкасте для культурных» с поэтом, блогером Дмитрием Кравченко подчеркнул, что необходимо читать именно бумажные книги и рассказал о своих книжных предпочтениях.
Дмитрий Кравченко и Александр Олешко(Фото: скрин-шот подкаста, 2025 г.)
По его мнению, книги — это волшебный мир, в котором можно жить и быть счастливым. Также актер театра и кино поделился любимыми фильмами, среди которых оказались «Баллада о солдате» и «Идиот».
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«Перечитываю книгу про актрису Юлию Борисову, автор — Вера Максимова. И еще в сумке дорожной, я люблю в дороге читать, двухтомник — книга уникальной жизни Николая Цискаридзе — «Мой театр». Это фантастическая книга, и чем дальше, тем жестче. Очень меня увлекло. Третья книга, которую читаю, «Письма к брату Тео» Винсента Ван Гога — тяжелая история, но гениальная», — сказал Олешко.
Дмитрий Кравченко и Александр Олешко(Фото: скрин-шот подкаста, 2025 г.)
По его мнению, книги — это волшебный мир, в котором можно жить и быть счастливым. Также актер театра и кино поделился любимыми фильмами, среди которых оказались «Баллада о солдате» и «Идиот».
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Анастасия Панченко