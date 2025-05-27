«Не может налюбоваться»: Лянка Грыу показала редкие фото особенного сына

Лянка Грыу (Фото: Instagram*/lyanka22)
Редкие кадры особенного сына показала в соцсетях российская актриса Лянка Грыу. Мальчику диагностировали аутизм, звездная мама старается уделять больше времени 14-летнему наследнику, одаривая его вниманием и любовью.
«Я та самая мама, которая не может налюбоваться своим сыном, да», — подписала кадры знаменитость.
Фото: Instagram*/lyanka22
Лянка сделала коллаж из снимков. Парень сидит в белой рубашке в кресле-качалке, обмахиваясь веером. На одной из фотографий ребенок улыбается, на другой у него серьезный взгляд, на третьей — задумчивый, а на четвертой — удивленный. Таким образом на фотосессии показана целая гамма чувств.
Лянка Грыу родила сына от композитора и режиссера Михаила Вайнберга.
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