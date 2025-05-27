Стало известно, когда Филиппа Киркорова выпишут из больницы

Филипп Киркоров (Фото: Telegram/@official_kirkorov)
Через две-три недели выпишут из больницы поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Как уточнил Telegram-канал Mash со ссылкой на источники, исполнитель песни «Цвет настроения синий» идет на поправку.
В конце апреля Филипп Бедросович получил ожог руки, выступая в БКЗ «Октябрьский» Санкт-Петербурга. Мужчина выполнял номер с фейерверками из-за спины. Позже медики диагностировали ему воспаление суставов.
Перед этим стало известно, что Киркоров не смог выступить в Кремле из-за проблем со здоровьем. Выступление должно было состояться в честь 85-летия композитора Давида Тухманова. По словам одной из поклонниц Киркорова, Филиппу Бедросовичу действительно непросто.
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Перед этим стало известно, что Киркоров не смог выступить в Кремле из-за проблем со здоровьем. Выступление должно было состояться в честь 85-летия композитора Давида Тухманова. По словам одной из поклонниц Киркорова, Филиппу Бедросовичу действительно непросто.
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Никита Кротов