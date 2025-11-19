«Завидовала нам»: Появились новые детали скандала с изувеченной моделью Ковальчук
Украинская модель Мария Ковальчук, которую в марте нашли с тяжёлыми травмами на дороге в Дубае, продолжает конфликтовать с другими участниками вечеринки. Одна из них, Александра М., выступила с опровержением обвинений Марии. Об этом сообщает «Лента.ру».
Ковальчук утверждает, что её избили и удерживали в отеле. Александра назвала эти заявления клеветой. Она сообщила, что модель сама выбежала из отеля, находясь под действием запрещённых веществ.
Девушка полагает, что Мария выдвинула обвинения в адрес компании ради хайпа, движимая чувством зависти. Александра и её подруга Милена Долганова обвинили Ковальчук и её мать в организации травли в соцсетях. Они подали иск в суд с требованием взыскать с модели 55 миллионов рублей.
Ковальчук отвергла эти утверждения. Она сообщила, что не получала уведомлений от суда, но получила угрозы от участников вечеринки. Из-за запугивания модель обратилась в норвежскую полицию, которая предоставила её семье тревожную кнопку.
Читайте также: