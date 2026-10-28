«Не на камеры»: Дмитрий Шепелев высказался об общении сына Платона с Ольгой Орловой

28 октября 2026, 15:19

Разговоры сына Дмитрия Шепелева с Ольгой Орловой остаются конфиденциальными

Дмитрий Шепелев (Фото: Instagram* / @dmitryshepelev)

Дмитрий Шепелев прокомментировал общение своего сына Платона, рождённого в отношениях с Жанной Фриске, с его крёстной мамой Ольгой Орловой. Телеведущий подчеркнул, что предпочитает обсуждать эту деликатную тему без внимания публики и не намерен подробно раскрывать детали их разговоров. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





На пресс-завтраке шоу «Три острова» Дмитрий объяснил, что все обсуждения проходят в личном формате. По его словам, это важно как для него самого, так и для Ольги Орловой, поскольку тема требует особой осторожности и не нуждается в публичном обсуждении.





«Все эти переговоры ведём один на один, не на камеры. Это очень важно для меня, для Ольги и для той деликатной темы, которую мы обсуждаем. Поэтому никаких комментариев для публики не будет», — заявил Шепелев.