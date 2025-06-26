Поклонники Сарика Андреасяна стали жертвами мошенников

Мошенники от лица Сарика Андреасяна вымогали деньги у его поклонников
Лиза Моряк и Сарик Андреасян (Фото: Инстаграм* @sarik_andreasyan)

Поклонники режиссёра Сарика Андреасяна стали жертвами мошеннической схемы с использованием технологий искусственного интеллекта. Злоумышленники распространяют от его имени фальшивые сообщения, включая аудиозаписи с имитацией голоса и манеры общения режиссёра.



Цель подобных действий — получение денежных средств или личных данных доверчивых пользователей. Об этом сообщила кинокомпания братьев Андреасян.

В компании подчеркнули, что Сарик Андреасян никогда не обращается к подписчикам и знакомым с финансовыми просьбами через мессенджеры. Все официальные заявления публикуются исключительно в подтверждённых аккаунтах.

«Будьте бдительны и не переходите по подозрительным ссылкам, даже если вам кажется, что пишет "сам Сарик"», — говорится в официальном обращении.

Напоминим, что в мае этого года у режиссёра и его супруги, актрисы Лизы Моряк, родилась вторая дочь, которую родители назвали Шарлиз.

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Дайана Хусинова

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