Поклонники Сарика Андреасяна стали жертвами мошенников

26 июня 2025, 09:50

Мошенники от лица Сарика Андреасяна вымогали деньги у его поклонников

Лиза Моряк и Сарик Андреасян (Фото: Инстаграм* @sarik_andreasyan)

Поклонники режиссёра Сарика Андреасяна стали жертвами мошеннической схемы с использованием технологий искусственного интеллекта. Злоумышленники распространяют от его имени фальшивые сообщения, включая аудиозаписи с имитацией голоса и манеры общения режиссёра.





Цель подобных действий — получение денежных средств или личных данных доверчивых пользователей. Об этом сообщила кинокомпания братьев Андреасян.



В компании подчеркнули, что Сарик Андреасян никогда не обращается к подписчикам и знакомым с финансовыми просьбами через мессенджеры. Все официальные заявления публикуются исключительно в подтверждённых аккаунтах.





«Будьте бдительны и не переходите по подозрительным ссылкам, даже если вам кажется, что пишет "сам Сарик"», — говорится в официальном обращении.