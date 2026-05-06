«Не на ту напали»: Люся Чеботина ответила Любови Успенской
Певица Люся Чеботина прокомментировала в соцсетях резкое высказывание в свой адрес со стороны Любови Успенской. После того как в сети распространился скриншот с критичным комментарием, артистка решила не оставлять ситуацию без ответа.
Чеботина отреагировала с долей сарказма, поблагодарив Успенскую за «поддержку», но при этом дала понять, что подобные выпады её не задевают, а скорее мотивируют. По словам певицы, она уже не первый год сталкивается с травлей и информационными атаками, однако научилась воспринимать это как стимул для развития.
«Не на ту напали», — подчеркнула артистка, добавив, что попытки задеть её лишь подталкивают становиться сильнее и лучше.Ранее в защиту Люси выступила её мама и директор — Анна Чеботина. Она выразила недоумение тем, что представители старшего поколения шоу-бизнеса позволяют себе публично критиковать молодых исполнителей, особенно если раньше отзывались о них положительно.