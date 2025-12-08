«Не надо портить»: Евгений Стеблов высказался о ремейках советских фильмов

08 декабря 2025, 12:00

Народный артист Евгений Стеблов выступил против ремейков советских кинолент

Евгений Стеблов (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Народный артист России Евгений Стеблов призвал современных режиссёров прекратить делать ремейки советских культовых фильмов.





В беседе с «NEWS.ru» Стеблов заявил, что такие попытки не привели к появлению по-настоящему интересного кино. Актёр считает, что не нужно портить уже созданные картины.

«Не надо портить то, что уже снято. Хотя как запретишь? Но постановка задачи мне кажется странной — снять то, что уже было. Зачем? Это всё равно, как если бы пережить первую любовь во второй раз с одним и тем же партнёром», — подчеркнул артист.

