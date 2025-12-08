«Не надо портить»: Евгений Стеблов высказался о ремейках советских фильмов
Народный артист Евгений Стеблов выступил против ремейков советских кинолент
Народный артист России Евгений Стеблов призвал современных режиссёров прекратить делать ремейки советских культовых фильмов.
В беседе с «NEWS.ru» Стеблов заявил, что такие попытки не привели к появлению по-настоящему интересного кино. Актёр считает, что не нужно портить уже созданные картины.
«Не надо портить то, что уже снято. Хотя как запретишь? Но постановка задачи мне кажется странной — снять то, что уже было. Зачем? Это всё равно, как если бы пережить первую любовь во второй раз с одним и тем же партнёром», — подчеркнул артист.Стеблов отметил, что не станет смотреть ремейк «Кавказской пленницы» с Тимуром Батрутдиновым в главной роли. По словам актёра, наблюдать вторичность неинтересно. Евгений Юрьевич упомянул, что ему рассказывали о похожем на него артисте, но проверять эту информацию он не стал.