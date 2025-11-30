«Стоит у психотерапевта»: Светлана Разина высмеяла Ларису Долину из-за скандала

30 ноября 2025, 10:39

Светлана Разина прокомментировала ситуацию с квартирой Ларисы Долиной

Светлана Разина (Фото: Instagram* @_svetlana_razina_)

Бывшая солистка группы «Мираж» Светлана Разина прокомментировала ситуацию с квартирой Ларисы Долиной. Она выразила мнение, что эта история создаёт дополнительные сложности для других артистов. Слова певицы приводит «Абзац».





Разина отметила, что из-за случая с Долиной сделки с недвижимостью теперь могут сопровождаться проблемами. В качестве примера она привела певицу Славу, которая не может продать квартиру, так как покупатели опасаются приобретать жилье у знаменитостей.

«Это вопиющая ситуация. При её возможностях и связях найти мошенников — как два пальца об асфальт. «Эффект Долиной» плохо отразится на артистах. Скоро начнут за ручку отводить с нотариусом к врачу. Это унизительная процедура, тем более для певицы. Мы видим её по телевизору в записи, а она в этот момент стоит у психотерапевта на приёме, получает справку о том, что нормальная», — высказалась артистка.