«Жестокие шутки»: Милана Хаметова впервые рассказала о травле в школе

Блогер Милана Хаметова заявила, что ненавидит школу из-за травли

Блогер Милана Хаметова рассказала, что в школьные годы часто сталкивалась с травлей из-за своей популярности в интернете. На премьере фильма «Не одна дома 3. Выпускной» девушка отметила: одноклассники позволяли себе жестокие шутки — однажды они даже заперли её в туалете.





Постоянное давление и насмешки вынудили Милану перейти на онлайн-обучение. В беседе с Пятым каналом блогер призналась, что ни разу не пожалела о таком решении.

«Мне в школе всегда не очень нравился вайб. Ко мне не сильно хорошо относились, поэтому для меня это достаточно нехорошие воспоминания. Сейчас мне в целом хорошо. Я учусь, готовлюсь к экзаменам», — сообщила девушка.