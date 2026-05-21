«Жестокие шутки»: Милана Хаметова впервые рассказала о травле в школе
Блогер Милана Хаметова рассказала, что в школьные годы часто сталкивалась с травлей из-за своей популярности в интернете. На премьере фильма «Не одна дома 3. Выпускной» девушка отметила: одноклассники позволяли себе жестокие шутки — однажды они даже заперли её в туалете.
Постоянное давление и насмешки вынудили Милану перейти на онлайн-обучение. В беседе с Пятым каналом блогер призналась, что ни разу не пожалела о таком решении.
«Мне в школе всегда не очень нравился вайб. Ко мне не сильно хорошо относились, поэтому для меня это достаточно нехорошие воспоминания. Сейчас мне в целом хорошо. Я учусь, готовлюсь к экзаменам», — сообщила девушка.Хаметова рассказала, что полноценного школьного выпускного у неё не будет, хотя ей хотелось ощутить атмосферу подготовки к этому событию в реальной жизни. Частично осуществить эту мечту ей помогли съёмки в новом фильме.
Кроме того, блогер вспомнила: в детстве она часто снимала забавные и неловкие видео, которые потом расходились по школьным чатам. Именно это нередко давало повод для насмешек со стороны сверстников. Более того, по словам Миланы, некоторые учителя тоже относились к ней предвзято и намеренно занижали оценки.