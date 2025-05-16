«Не налезают ни одни джинсы»: невестка Валерии разочарована в фигуре после родов

Лиана Шульгина (Фото: Инстаграм* @lianashulginaa)
В конце апреля сын Валерии Арсений и его жена Лиана стали родителями во второй раз. Молодая мама делится с фолловерами своими буднями, а еще рассказывает о переживаниях, связанными не только с детьми.
Шульгина выложила свежую фотографию и призналась, что недовольна своей фигурой.
Потом Шульгина опубликовала видеосравнение своей фигуры до беременности и во время нее. Она подчеркнула, что пока выбирала кадры для части «до», немного расстроилась. Однако у Лианы увеличилась мотивация совершенствовать свое тело.
Поклонники восхитились фигурой невестки Валерии и подчеркнули, что, на самом деле, хотели бы такое тело, как у Лианы сейчас.
Стоит напомнить, что 23 апреля у Арсения и Лианы родился сын.
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«Проверка формы. До моего идеала еще далеко, но как есть. Талия — была 61, сейчас 75. Бедра — были 87, сейчас 100. Кстати, на бедра не налезают ни одни джинсы, только те, в которых я ходила в беременность», — уточнила невестка Валерии.
Потом Шульгина опубликовала видеосравнение своей фигуры до беременности и во время нее. Она подчеркнула, что пока выбирала кадры для части «до», немного расстроилась. Однако у Лианы увеличилась мотивация совершенствовать свое тело.
«Классно, когда сам себя мотивируешь, раньше всегда искала «примеры», какую хочу фигуру и как хочу выглядеть. Теперь сама для себя пример! Вот это осознание», — отметила мама двух детей в своих соцсетях.
Поклонники восхитились фигурой невестки Валерии и подчеркнули, что, на самом деле, хотели бы такое тело, как у Лианы сейчас.
«Очень хочется выглядеть так же, как вы после родов. Классная фигура!»; «Я уверена, что сможете снова вернуться в форму, постепенно. Вы и так шикарно выглядите! К тому же, я знаю, как вы стараетесь. Добиться формы, какой у вас когда-то была, будет реально»; «Все восстановится! У вас прекрасная фигура»; «Выглядите супер, как будто и не рожали», — написали подписчики.
Стоит напомнить, что 23 апреля у Арсения и Лианы родился сын.
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Ольга Енгалычева