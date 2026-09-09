«Не нападут, а обязательно явятся»: певица Катя Лель заявила о визите инопланетян
Катя Лель уверена, что инопланетяне придут на Землю с благими намерениями
Певица Катя Лель вновь удивила публику необычным заявлением. Во время премьеры фильма «Надежда» артистка рассказала о возможном контакте человечества с внеземными цивилизациями.
По мнению Лель, инопланетяне обязательно появятся на Земле — и ждать от них агрессии не стоит.
«Я бы сказала так: не нападут, а обязательно явятся. С благими намерениями», — заявила певица NEWS.ru.При этом Катя считает, что человечество пока не готово к подобной встрече. Главной причиной она назвала невежество людей и их неспособность принять существование других цивилизаций. Лель также подчеркнула, что не пытается таким образом привлечь к себе внимание и предпочла бы жить спокойно, однако не хочет молчать о том, что сама считает весомыми доказательствами.
«Мы живём в развитом мире, где есть миллионы доказательств и реальных фото- и видеоматериалов о других цивилизациях. К нам открыто не приходят, потому что мы невежественные», — отметила артистка.