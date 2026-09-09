«Не нападут, а обязательно явятся»: певица Катя Лель заявила о визите инопланетян

09 сентября 2026, 11:44

Катя Лель уверена, что инопланетяне придут на Землю с благими намерениями

Катя Лель (Фото: Instagram* / @katyalelofficial)

Певица Катя Лель вновь удивила публику необычным заявлением. Во время премьеры фильма «Надежда» артистка рассказала о возможном контакте человечества с внеземными цивилизациями.





По мнению Лель, инопланетяне обязательно появятся на Земле — и ждать от них агрессии не стоит.





«Я бы сказала так: не нападут, а обязательно явятся. С благими намерениями», — заявила певица NEWS.ru.

«Мы живём в развитом мире, где есть миллионы доказательств и реальных фото- и видеоматериалов о других цивилизациях. К нам открыто не приходят, потому что мы невежественные», — отметила артистка.